Yazar Ekiz, 'Benim sesimi duymadılar'

Kayserili Yazar Hikmet Ekiz, 2 kitap yazdı ve 2 üniversite bitirdi. 7 yıldır girdiği KPSS sınavında atanamayan Yazar Ekiz, devlet büyüklerinden iş imkanı sağlanmasını ve destek verilmesini isteyerek, “Ben 30 yaşındayım. Birinci kitabım Hayata Umutla Sarılış’da hayat hikayemi anlattım. İkinci kitabım Engelsiz Kalpler’de de biz engellilerin istihdamı konusunda devletimizin ve iş adamlarımızın yapması gerekenleri ele aldım. Şimdilik herkes bir engelli adayı. Devlet büyüklerimiz kendilerini bizim yerimize koysunlar ve bir düşünsünler. En basiti bir sigarta girişi bile yapmıyorlar. Bu çok acı bir şey. Ben 30 yaşına geldim, 2 üniversite bitirdim. Fiziki şartlardan dolayı örgün eğitim göremedim. İlkokul 5’i açık öğretimden bitirdim. Buna rağmen atamaların az olması ve puanların yüksek olması nedeniyle 7 yıldır girdiğim KPSS sınavında atanamadım. İş arıyorum. Devlet büyüklerimizin hayatıma dokunmasını bekliyorum. Buradaki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz bana yardımcı olacaklarını söylediler ama 3 yıldır maalesef olumlu bir dönüş alamadım. Valimiz, başkanlarımız duyarlı insanlar. Ama benim sesimi duymadılar. Bana gereken desteği sağlamadılar. Bu noktada yalnız ben kendim için değil, istihdam konusunda, sosyal faaliyet konusunda Kayserimiz diğer şehirlere oranla maalesef yetersiz. Bu kadar şey başarmışken; 2 kitap çektim, 2 tane engelliler üzerine film çektim. Sadece 3 Aralık’ta değil, bizi her gün hatırlamalı, bizim hayatımızı her alanda kolaylaştırmalarını buradan rica ediyorum. Özellikle de ricam lütfen sesimi duyun. Hayatıma dokunursanız sevinirim” ifadelerinde bulundu.