Yazar Erbaş'tan Hayat ve Eğitim Üzerine Önemli Tavsiyeler

Erbaş, anne ve babalara seslenerek çocuklarını örf ve adetlerle yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı. Başarıya giden yolun disiplinle mümkün olduğunu belirten Erbaş, “Boza pişirmeden başarı olmaz, disiplin her başarının temelidir” ifadelerini kullandı.

Okuma ve yazmanın önemine değinen Erbaş, hafızayı sürekli çalıştırmanın zihinsel sağlığı koruduğunu dile getirdi. Alzheimer’a karşı en etkili yöntemin ezber yapmak olduğunu söyleyen yazar, “Telefon numaranızı ezberleyin, sure ezberleyin, hafızanızı sürekli çalıştırın” tavsiyesinde bulundu.

Erbaş’ın konuşmasında öne çıkan mesaj; çocuklara sahip çıkmak, disiplinli bir eğitimle onları geleceğe hazırlamak ve bireylerin zihinsel gelişimini sürekli desteklemek oldu.