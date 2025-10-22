Yazar Korat, 'Edebiyat tarih bilgisinde değil, insanda saklıdır'

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda ‘İç Anadolu’nun Romanlara İlham Veren Değerleri’ konulu söyleşi gerçekleşti. Söyleşiye, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, İİBF Dekanı Levent Çıtak, Prof. Dr. Atabey Kılıç, Araştırmacı Yazar Halit Erkiletlioğlu, Yazar Gürsel Korat, öğrenciler ve öğretim elemanları katıldı. Söyleşide konuşan Yazar Gürsel Korat, edebiyatın insanda saklı olduğunu, insanlığın sanatı eşsiz olduğunu, insanı anlamak için ise başka bir yolun olmadığının altını çizerek, “Tüm Kayserililere övünerek söyleyebilirim ki; Kalenderiye’nin üçüncü bölümü tamamen Kayserilicedir. Kayserilice konuşan bir insanın anlattığı hikayedir. 1527 yılındaki Osmanlı ordusunun ele geçirilişini, paşanın kaçırılışını anlatır. Yasaklı olan bir dervişin, bir kadına tutulması ile ilgili bir hikayedir. Ne büyük çelişki. Ne büyük bir edebi. Benim üzerinde durmak istediğim şeyler bunlardır. Edebiyat her zaman büyük olayların üzerine kurulur. Romanlarımdaki yazılan şiirlerin alıntı olmadığını göstermek için yazıyorum. Romanda alıntı olmaz. Roman tamamen insanın aklının ürünüdür. Edebiyat insanda saklıdır. Tarih bilgisinde değil. İnsanlığın sanatı eşsizdir. İnsanı anlamak için başka bir yol da yoktur. Diğerleri hep kitabe anlatır. İnsan nereli olacağını seçemez ama nereyi ve nasıl yazacağını seçebilir. Ben bunu seçtim” ifadelerinde bulundu.

‘FEVKALADE MUTLULUK DUYUYORUM’

Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Yazar Korat’ın Erciyes Üniversitesi’nde olduklarından memnuniyet duydukları belirterek, “Biz Erciyes Üniversitesi olarak bütün sosyal-kültürel faaliyetleri destekliyoruz. Bu bağlamda çok ünlü ve önemli bir yazarımızın burada olmasından fevkalade memnuniyet duyuyorum” şeklinde konuştu.

İİBF Dekanı Levent Çıtak da, Gürsel Korat’a minnettar olduklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: “Gürsel hocamız hemşehrimiz olarak da buraya gelmesinden fazlasıyla memnuniyet duyduğumuz hocamız. Kendisine de minnettarız.”

Prof. Dr. Atabey Kılıç ise, “Bendeniz bir hayranı olarak yıllardır okuyorum. Hocamın bütün kitaplarını okuttum. Heyecanla okurum. Bir İç Anadolu aydını olarak onun yazdığı bütün kitapların tarihle, hakikatle, coğrafyayla, insanla nasıl birbirine girdiğini her zaman hayranlıkla okumuşumdur” dedi.

Araştırmacı Yazar Halit Erkiletlioğlu, okuduğu romanların müthiş olduğunun vurgusunu yaparak, “Gürsel hocamız Kayseri’nin sokaklarında, Kapadokya’nın mağaralarında, kiliselerinde, dehlizlerinde, Kayseri’de. Kayseri’nin ev sahibi zaten yerlisi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Çok memnun olduğumuzu ifade ediyoruz. Gürsel hocanın çok yönü var tabi. Ama romanları müthiş” vurgusunda bulundu.