Yazar Korat 'Türkiye'de sokaklar yalnızca küçük kasabalarda kaldı'

Yazar Gürsel Korat, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Dün, Bugün, Yarın" programına katılarak, ABD’deki yaşam biçiminin ve şehir mimarisinin tüm dünyada uygulandığını ifade etti.

Şehir mimarilerinin ve sokak kültürünün insan üzerindeki etkilerine değinen Yazar Korat; “Amerika Birleşik Devletleri’nde sürekli seri katillerden bahsediyoruz. Bu seri katiller neden oluyor acaba, neden ortaya çıktılar? Aslında bunun kaynağı sosyal ilişkilerin yokluğudur. Yani sosyal ilişkileri kopartan şey; Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir yere yürüyerek gidemiyorsunuz, arabanız yoksa orada hayat neredeyse bitiyor. Böyle bir ülkede yaşarsanız, insanlarla ilişkileriniz koparsa, diğer insanları tümüyle düşman olarak görürsünüz. İnsan boyutuna göre küçültülmüş şehirler, insanların birbirinin yüzüne bakabildiği şehirlerdir. Ve burada insanca sevgiler ortaya çıkar. İnsanca bir hayatı örgütlemek istiyoruz ve Türkiye’ye geçmiş olsun. Yıl 2025 Türkiye’de sokaklar yalnızca küçük kasabalarda kaldı. Bulvar ve cadde egemenliği kesin hale geldi, tüm Türkiye genelinde. Dünyada yüksek katlı blokların egemenliği öne çıktı. Romanlarımda bunu anlattım. Büyük şehirleri, akciğere yapışmış hastalıklı moleküllere benzetmiştim. Bir düşünün, Çin’de, Sri Lanka’da, Singapur’da, Malezya’da, Hong Kong’da buna benzer yapılar var. İnsanlık dışı, insan görünmüyor. İki yüz katlı, yüz elli katlı binaların arasında yaşamak çok modern bir şeymiş gibi. Sadece New York’ta olan bir şeyi, Amerikan yaşam biçimini tüm dünyaya pompalıyorlar. Ben bundan korkuyorum. İnsanlığın, ‘Deliriyorum’ dediği eşiğe doğru gittiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.