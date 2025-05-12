Yazar Manuş'tan 'Aile Yılı' için Animasyonlu Destek

Bilindiği gibi Şair Manuş gündemdeki özel günler için şiirler yazmakta ve sevilerek okunup takip edilmektedir. Bu sene 2025 yılı “Aile Yılı” olarak ilan edilmiştir. Şair Manuş bu konu ile ilgili olarak “Birlikte Aileyiz” başlıklı bir söz yazmış, bu yazdığı sözün bestesi ve animasyon çalışması yapılmıştır.

Konu hakkında konuşan Manuş: “ Acı ama gerçek olan, mini mini yavrularımız animasyonlara çizgi filmlerine adeta bağımlı durumdalar. Bu durumda ne yapabiliriz diye düşünürken müzikle ilgilenen dostlar çocuklarımız için değerlerimiz ile ilgili söz yazmam istendi. Ben söz yazacaktım onlar hem bestesini hem de animasyonunu yapacaklardı. Böylece başladık. İlk önce iyilik yapmanın önemini vurgulamak için “İyilik Yap, İyilik Bul” diye söz yazdım peşinden çocukların ve gençlerin elinden düşürmedikleri telefon ve tabletlere dikkat çekmek için “Telefon ile Tablet” çalışmasını, üçüncü olarak da etrafındaki olup bitenleri bakıp da görmeleri hususunda “Bakıp Görüyor musun” çalışmasını yaptık. Daha hangi konuda ne yazarız nasip deyip bekleyip göreceğiz.” dedi.

Manuş’a başka bir diyeceği olup olmadığı sorulduğunda, “Bundan önce de birçok şiirim bestelenmişti. Bestelenen şiirlerimin okullarda müzik derslerinde söyletilmesini arzu etmekteyim, küçük yaşlarda öğrenilen bilgilerin davranışa daha kolay geçtiğini hepimiz bilmekteyiz. Genç nesiller ülke geleceğinde söz sahibi olacaklardır. Onları şimdiden milli ve manevi değerler ile donatmamız gereklidir diye düşünüyor şiirlerimi bu duygularla yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim” dedi.

Animasyon çalışmasını izlemek ve izlettirmek isteyenlerin linki ziyaret etmeleri gerekmektedir.

https://www.youtube.com/watch?v=As2PdIEGYG8