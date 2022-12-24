Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Melikgazi Belediyesi işbirliği ile Mehmet Akif Ersoy'u anma konferansı 'AHLAK VE DÜŞÜNCE ADAMI MEHMET AKİF'

PAYLAŞ
  • 24.12.2022 18:34
  • Güncelleme: 24.12.2022 18:34
  • 95
Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Melikgazi Belediyesi’nin iş birliği ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlenecek. Şair-Yazar ve Düşünce adamı Metin Önal Mengüşoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı “Ahlak ve Düşünce Adamı Mehmet Akif” konulu konferans 26 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. 
Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu yaptığı açıklamada konu ile ilgili şu bilgileri verdi: 
“Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86. Yıldönümünde anmak ve onun ahlak ve düşünce adamı olarak hayatına dikkat çekmek amacıyla Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve düşüncesi konusunda yetkin bir isim olan Şair-Yazar ve Düşünce adamı Metin Önal Mengüşoğlu’nu davet ettik. Mehmet Akif ile ilgili onun ahlakını ve düşünce yapısını vatandaşlarımızın daha yakından tanımasını istedik. Konferansımıza, edebiyatçılarımızı, Akif sevdalılarını, vatandaşlarımızı, eğitimci ve öğrencilerimizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ülkücü' tepkisi

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye düşündüğümüzden çok güzel bir ülke. Herkes burada üretecek ve burada kazanacak'

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

Uyuşturucuya karşı hayırsever zirvesi

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

'Erciyes'te Bir Sevda Masalı: Kerem İle Aslı' sergisi hayran bırakıyor

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Gizli buzlanma ve sis kazalara neden oldu

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Kayserispor 3 puan silme cezasını tahkime taşıyacak

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

Cumhurbaşkanı'nın resmini kaldırmak istediler

DAHA FAZLA
Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı'nın çehresi değişiyor

Sentetik çim zemini serilen Sümer Stadı’nın çehresi değişiyor

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

Avrupa Kayserililer Birliği evsizlere mantı ikram etti

'Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede'

“Maliyetlere göre şeker fiyatları makul seviyede”

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak

Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak