Yazar Mengüşoğlu, Mehmet Akif'i anlatacak

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Melikgazi Belediyesi’nin iş birliği ile Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma programı düzenlenecek. Şair-Yazar ve Düşünce adamı Metin Önal Mengüşoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı “Ahlak ve Düşünce Adamı Mehmet Akif” konulu konferans 26 Aralık Pazartesi günü saat 19.00’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu yaptığı açıklamada konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86. Yıldönümünde anmak ve onun ahlak ve düşünce adamı olarak hayatına dikkat çekmek amacıyla Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve düşüncesi konusunda yetkin bir isim olan Şair-Yazar ve Düşünce adamı Metin Önal Mengüşoğlu’nu davet ettik. Mehmet Akif ile ilgili onun ahlakını ve düşünce yapısını vatandaşlarımızın daha yakından tanımasını istedik. Konferansımıza, edebiyatçılarımızı, Akif sevdalılarını, vatandaşlarımızı, eğitimci ve öğrencilerimizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.