Yazar-Okur buluşması Hunat Medresinde başladı

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’ne üye yazarların yanı sıra üyelerin dışındaki yazarlarında katılabileceği “KAYSERİ YAZAR-OKUR BULUŞMALARI” programı ilk gün yoğun bir misafir trafiğine sahne oldu. Gerek öğrenciler gerekse medreseyi gezmeye gelen turistler kitap sergisini gezerek, sergilenen kitapları inceleme ve sohbet etme imkanı buldular.

04 Ekim 2025 Cumartesi gününden itibaren 10 Ekim 2025 Cuma gününe kadar devam edecek programda Kayserili kitapseverler yazarlar ile buluşacak.

Programla ilgili bilgiler veren Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Vedat Önal şunları kaydetti:

“Türkiye Yazarlar Birliği olarak Kayseri’de kültürel ortama katkı sunmak amacıyla birçok programa imza atıyoruz. Bu kapsamda, Unutulmaz Şahsiyetler, Unutulmaz Hatıralar ve Enderun Mektebi programlarımız Kayseri’deki kültürel ve sanatsal ortama önemli katkılar sunuyor. Bu arada yeni başlayacağımız Anadolu Şiir Akşamları programımızda Kayseri’nin sanatsal ortamına büyük bir katkı olacaktır. Burada, Hunat Medresesinde bir hafta sürecek olan programımızda, Kayserili kitapseverler yazarlarla sohbet etme, kitap alma ve yazarlarla kitapları ile ilgili hasbihal etme imkanı bulacaklar. Bu etkinliğimize kitap dostu hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.