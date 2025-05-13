Yazar Osman Gerçek, öğrencilere Kayseri'nin Tarihini anlattı

Yazar Okulu Seminerlerine Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam edildi. Araştırmacı-Yazar Osman Gerçek “Bir Şehrin Tarihini Yazmak” başlığı ile verdiği seminerde, Kayseri'nin tarihi kökleri hakkında bilgiler verdi.

Öğrencilere Kayseri'nin yaşam alanı olarak niçin tercih edildiğini anlatan Osman Gerçek, Kızılırmak ve Zamantı nehirlerinin havzasında kalan Erciyes'in nimetlerinden faydalanan Kayseri kentinin tarihi dönemeçleri hakkında bilgiler verdi.

Kayseri’nin büyük bir tarihi zenginliğe sahip olduğunu vurgulayan Osman Gerçek bu zenginliğin Roma , Bizans, Danışment, Selçuklu ve Osmanlı Dönemindeki kayıtlı örneklerinden hareketle tarih bilincine kaynaklık ettiğini vurguladı.

Yazarlıkla ilgili konulara da değinen Osman Gerçek elde edilen bilgilerin samimi bir şekilde kaleme alınmasının bu tarihi hazinelerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli olduğunu ifade etti.

Araştırmacı-Yazar Osman Gerçek seminerde öğrencilerin konu ile ilgili sorularını cevaplandırdı.