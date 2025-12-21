Yazar Recep Bulut, “Teknolojinin ilerlediği bu çağda, kitapların ilgi görmesi beni memnun ediyor”

Kitabın Kalbi KumsMall Kitap Fuarı, Kumsmall AVM’de kapılarını açtı. Fuar 19-28 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ve birçok yazarı ağırlayacak. Fuar alanında ise imza etkinlikleri ve söyleyişiler okurları bekliyor. Fuarın 3’üncü gününde yazarlar kitap severleri stantlarda kitaplarla karşıladı.

Burada konuşan Gazeteci Yazar Recep Bulut, “Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir çağda kitapların bu kadar ilgi görmesi beni bir hayli memnun ediyor. Kitap fiyatlarının biraz yüksek olmasına rağmen, iyi bir ilgi var. Anneler babalar, gençler, çocuklar iyi bir ilgi gösteriyor. Bu da beni çok memnun ediyor. Orta Anadolu’da kitap okuma alışkanlığı maalesef biraz düşük ama kitap fuarları vesilesiyle iyi bir artış var. Bundan memnunum. Cuma günü bizim açılışımız oldu. Cuma gününden bu yana epey de kitap satıldı. Benim belli başlı 2 kitabım var. Şu anki kitabımız, ‘Gurbete Kaçacağım’. İsviçredeyken gözlemlerimi, tanık olduğum olayları anlatan bir kitap. Cuma gününden beri kitap imzalatmak için gelen eşimiz, dostumuz, adımızı duyanlar oldu. Bu, son derece memnuniyet verici. Ben yaklaşık 40 yıldır gazetecilik yapıyorum. Hem yurtiçinde, hem yurtdışında yaptım. Artık memleketimiz Kayseri olduğu için Kayseri’deyiz. Kayseri’de yaşıyoruz. Kayseriyi de seviyorum” ifadelerinde bulundu.