Yazar Taha Kılınç Kayseri'de Doğu Türkistan'ı Anlattı

Kayseri'deki ziyareti, dolu dolu ve anlamlı bir etkinlikler dizisiyle geçti. Doğu Türkistan Derneği Başkanı Seyyid Tümtürk'ün daveti üzerine Kayseri'ye gelen Kılınç, gün boyunca birçok programda kitabını tanıtarak Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü aktardı.

Etkinlik, Kayseri radyolarının ortak yayınıyla başladı ve Erciyes İmam Hatip Lisesi ile Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde devam etti. Daha sonra Doğu Türkistan Derneği'nde bir program gerçekleştiren Kılınç, son olarak TV Kayseri'de "Medeniyetin İzleri" adlı programa katılarak Kayseri'deki programını tamamladı.