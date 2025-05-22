Yazar Tahir Fatih Andı, ERÜ'de Konferans Verdi
Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Mustafa Akdağ, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Sena Kösedağ, Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Üniversitede eğitim öğretim hayatınız devam ederken alanında duayen isimlerin sizlerle beraber olması ileriye dönük kariyeriniz açısından önemli yapı taşları oluşturmaktadır” dedi.
Rektör Prof. Dr. Altun’un konuşmasının ardından konferansın konuşmacısı Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı, “Kanka Buradayım” adlı kitabında yer alan yaşam hikâyelerinden bahsetti.
Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı’ya teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.
Etkinlik, Eğitimci Yazar Tahir Fatih Andı’nın okurlarına “Kanka Buradayım” adlı kitap imzasının ardından sona erdi.