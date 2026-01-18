Yazar Tarık Tufan'a imza gününde yoğun ilgi

Yazar Tarık Tufan, KitapUs sponsorluğunda Kayseri İldem Park AVM’de, İmza günü ve Söyleşi etkinliği gerçekleştirdi.

Kayserili okuyucuları ile buluşan Yazar Tufan; "Kayserili dostlarla buluşmak beni çok mutlu ediyor. Bugüne kadar Kayseri’de çok güzel programlar yaptık, okurlarla buluştuk. Bugün de tekrar buluşmak beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bir romanın üzerine okurların gözlerinin içine bakmak, onların duygularını anlamak, karşılıklı konuşmak; roman üzerine, edebiyat üzerine konuşmak, özellikle bu çağda insanın ruhuna iyi gelen bir şey” diye konuştu.

“KAYSERİ’DE İYİ BİR OKUR KİTLESİ VAR”

“Her çağda, yani romanın insan kalbine böyle şifa veren bir yanı var. Bugün bence geçmişe nazaran çok daha önemli bir yerde duruyor. Kayseri’deki dostlarla da 'Gece Açan Çiçekler'i, son romanımı ve edebiyatı konuşuyoruz. Kayseri’de iyi bir okur kitlesi var. Yani benim bugüne kadar gerek fuarlarda gerekse kitapçılarda, buluşmalarda gördüğüm şey; iyi bir okur, aynı zamanda sorgulayan, anlamaya çalışan, edebiyatı, romanı bilen insanlar. Çünkü Kayseri’nin kültürel birikimi bu konuda oldukça derinlere uzanıyor. Bugün de o kültürel birikimi Kayserili okur dostlarda görüyorum. Bu da ayrıca çok heyecan verici ve mutluluk verici bir şey. Kitapları olan yazarlar olarak, kitapçıların etkinliklerine gelmemiz hem bize iyi geliyor hem de bu bir dayanışma. Dolayısıyla biz de Pazar gününü burada dostlarla birlikte geçirmek için Kayseri’ye geldim. Diliyorum ki bütün şehirlerde yerel kitapçılar, daha kitabın arkasında, yıllarca edebiyatın arkasında durmuş yerel kitapçılar daha da güçlensin. Okurlarla yazarlar bir araya gelsin. Benim için bu oldukça önemli. Yani bir yazar, hem okur hem romancı olarak ben de elimden geldiği kadar şehirlerdeki kitapçıların davetlerine karşılık vermeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Yazar Tarık Tufan, okurlarıyla son romanı Gece Açan Çiçekler ve edebiyata dair bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitapseverlere kitaplarını imzalayan Yazar Tufan, okuyucularla bir süre sohbet etti.