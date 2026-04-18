Yazar Ural, “Kitap ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendiren iyi bir araçtır”

Yazar Rafet Ural 8’nci Kayseri Kitap Fuarında, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınına konuk olarak Moderatör Serpil Duman Çalışkan’ın sorularını yanıtladı.

Ural kitabın ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkisine değinerek, “Gittiğim her ortamda ya da evime gelen misafirlerin çocuklarına mutlaka bir kitap vermeye gayret ediyorum. Hatta bunun bir devlet politikası olmasını ümit ediyorum. Devlet büyüklerimiz mahalle ziyaretlerine gittiğinde, çevrelerini saran çocuklara arabanın bagajından birer kitap hediye etseler ne güzel olur…Bu

fuarın ise ayrı bir özelliği var; her ilden okurlar gelip bizi burada buluyor. Kayseri bu anlamda çok kıymetli. Tüm anne ve babaların çocuklarını buraya getirmelerini, onlara kitap alışkanlığı kazandırmalarını istiyorum. Yasak koymak asla bir çözüm değildir; kitap okumak çocuğun doğasında olan bir şey değildir, bu yüzden kitap aslında ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendiren iyi bir araçtır.

Biz bu bağı masallarda da görüyoruz. 3-7 yaş arası çocuğu olan ebeveynlere, uyku öncesinde mutlaka masal anlatmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çocuk, o anlarda kaygılanabilir; anne ve babasının yanından gideceğini sanabilir. O zaman diliminde masal anlatılırsa, çocuk ve ebeveyn arasındaki bağ kuvvetlenir. Masal, hayal dünyasını geliştiren yegâne türdür.

'Denizler Neden Tuzludur?' masalı, benim kendi çocuklarıma anlattığım bir masaldı. Diğer çocuklar da bu hikâye ile tanışsın istedim ve sonrasında bu masalı kitaplaştırdık. Şu an 4. baskısında ve çocuklar tarafından çok sevildi. Kitaplarımı imzalarken onlara '20 okuma garantili' diyorum. Çocuk, bir sonraki fuara koşa koşa geliyor. Çocuklar masalları seviyor; masallar, genel olarak dinleme becerisini geliştiren en önemli unsurdur” şeklinde konuştu.