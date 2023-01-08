Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

'Öldürücü bir soluğu diriltici sanmamalıydım'

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  • 08.01.2023 14:12
  • Güncelleme: 08.01.2023 14:12
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Yazar Yaşar Kaplan vefat etti

Yazar, düşünür, mütercim, editör Yaşar Kaplan Hakka yürüdü. 
Bir neslin yetişmesi için yüksek bir çaba ve gayret göstermiştir. Özellikle Aylık dergi zihin dünyamızda unutulmaz ve derin izler bırakmıştır. 
Kendisiyle en son Almanya'da iken telefon ile görüşmüştük. 

Kimdir?
 1952, Niğde doğumlu. Kayseri İmam Hatip Lisesi mezunu (1971). İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Dili ve Edebiyatı Tarihi bölümlerinde yükseköğrenim gördü (1975-79).
DİBaşkanlığı (1972-74), İller Bankası (1974-76), Türkiye Zirai Donatım Kurumunda memurluk (1976-78), Mila Haber Ajansında yazı işleri müdürlüğü (1978-79) ve Devlet Planlama Teşkilatında tercümanlık (1979-82) görevlerinde bulundu.
Bizzat kurduğu Aylık Dergi ve yayınlarının (1978-88), Eksen Yayıncılık ve aylık Meydan dergisinin sahipliği ve genel yayın yönetmenliğini yaptı.
Dört ayrı eserinden dolayı koğuşturmaya uğradı. Demokrasi Risalesi (1985) adlı deneme kitabı nedeniyle Ceza Yasasının 163. maddesine muhalefetten yargılanıp altı yıl üç ay hüküm giydi, üç yıla yakın cezaevlerinde kaldı. 
Sıfırüç Depremleri kitabı çok ses getiren kitabıydı. 
Hapisten çıktıktan sonra 2001 yılında Almanya’ya gidene kadar Akit gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. 
İslamcı edebiyatın 80’li yıllardaki önemli isimlerinden olan Yaşar Kaplan, hikâye, deneme ve eleştiri yazılarını kendi adı ve müstear imzalarla Edebiyat (976), kurucusu olduğu Aylık Dergi (1978-88) ve Meydan (1989) dergilerinde yayımladı. Yönettiği Aylık Dergi’de aktüel konulara getirdiği cesur ve özgün yaklaşımlarla hikâyeciliğinin yanı sıra deneme ve eleştirileriyle de ilgi topladı. Ehlisünnet soruşturması o günün şartlarında ses getiren dosyalardan idi. 
Aylık Dergi, çok sayıda genç şair ve yazarın yetişmesine ve tanınmasına imkân sağlamıştır, vesile olmuştur. 
Rabbim rahmet etsin, mekanı cennet olsun.

1ha

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