Yazarımız Adnan Evsen'in 'Kayseri'nin deprem kayması' açıklaması ulusal televizyonlarda

Gazetemiz köşe yazarlarından Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen'in 'Kayseri 6 Şubat depremleri sonrası 7,37 santimetre batıya kaydı' açıklaması, tüm ulusal haber ajansları ve televizyonlarda haber olarak verildi.

Yazarımız Adnan Evsen'in 'Kayseri'nin deprem kayması' açıklaması ulusal televizyonlarda

Jeololoji Mühendisi Adnan Evsen “6 Şubat depremleri sonrası teknotik hareketlere bağlı olarak Kayseri 7,37 santimetre batıya doğru kaydı. 2,80 santimetre de yükseklik kazandı” dedi.

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen sosyal medya hesabından 6 Şubat 2023’te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle alakalı olarak açıklamada bulundu. Evsen paylaşımında, “6 Şubat depremleri sonrası teknotik hareketlere bağlı olarak Kayseri 7,37 santimetre batıya doğru kaydı. 2,80 santimetre de yükseklik kazandı” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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