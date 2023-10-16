Yazarımız Ali ÖZKANLI 6. Kayseri Kitap fuarında ilgi odağı oldu.

Eğitim ve çocuk edebiyatı üzerine yazdığı kitaplarına; eğitimcilerin, anne babaların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özkanlı fuardan memnun olduğunu belirtti.

Kayseri Kitap fuarına her geçen yıl ziyaretçi sayısının artması biz edebiyatçıları sevindirmiştir.

Kayseri Kitap Fuarı; 395 yayınevi, 506 yazarla bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi yakalayarak rekorlar şehri unvanını elinde tutmak istiyor.

Kültür sanat ve edebiyat alanında şehrimize de yakışır. 7. Kitap fuarının daha güzel geçmesini temenni ediyorum ediyoruz...