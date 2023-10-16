Yazarımız Ali ÖZKANLI 6. Kayseri Kitap fuarında ilgi odağı oldu.
Eğitim ve çocuk edebiyatı üzerine yazdığı kitaplarına eğitimcilerin, anne babaların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özkanlı fuardan memnun olduğunu belirtti.
- 16.10.2023 23:22
- Güncelleme: 16.10.2023 23:22
Eğitim ve çocuk edebiyatı üzerine yazdığı kitaplarına; eğitimcilerin, anne babaların ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Özkanlı fuardan memnun olduğunu belirtti.
Kayseri Kitap fuarına her geçen yıl ziyaretçi sayısının artması biz edebiyatçıları sevindirmiştir.
Kayseri Kitap Fuarı; 395 yayınevi, 506 yazarla bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi yakalayarak rekorlar şehri unvanını elinde tutmak istiyor.
Kültür sanat ve edebiyat alanında şehrimize de yakışır. 7. Kitap fuarının daha güzel geçmesini temenni ediyorum ediyoruz...
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