Yazarımız Ali Özkanlı, 6. Kayseri Kitap Fuarında

Şehirlerin hayatında kültür, sanat ve edebiyat çok önemlidir. Kitap sevgisi ve okuma merakı küçük yaşlarda başlar. Kitap fuarları bu açıdan öğrenciler için bulunmaz bir fırsattır.

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  • 10.10.2023 16:16
  • Güncelleme: 10.10.2023 16:27
Yazarımız Ali Özkanlı, 6. Kayseri Kitap Fuarında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Eğitimci Şair Yazar Ali Özkanlı 13-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında açılacak olan 6. Kayseri Kitap Fuarı Vefa & Pera Yayın Grubu standında okuyucularıyla buluşacak, sohbet edip kitaplarını imzalayacak.

Yazarımız; 1956 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İlk, orta, lise ve yüksek öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 1978 yılında Kayseri Eğitim Enstitüsünden mezun oldu. 1979 yılında öğretmenlik hayatına başladı. Yurdumuzun değişik bölgelerinde Ordu Merkez Gökömer Köyü Hacılar Mahallesi İlkokulu, Kayseri Pınarbaşı İnliören Köyü İlkokulu, Diyarbakır Silvan Otluk Köyü İlkokulu, Ankara Çubuk Mutluköy İlkokulu, Kayseri Melikgazi Mustafa Yazar İlköğretim Okulu, Aydınlıkevler İlkokulu ve Burhan Dinçbal İlköğretim okullarında 15 yıl sınıf öğretmenliği, 10 yıl Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği yaptı. 2004 yılında emekli oldu. Evli, iki çocuk babası olup dört torun sahibidir.

Yazarımız; Söyleşi, imza günleri, tv, radyo ve şiir programlarıyla çalışmalarına devam etmektedir. Gazete, dergi ve sitelerde aile, eğitim, kültür, sanat ve edebiyat yazıları yazmaktadır. Yayımlanmış 13 kitabı bulunmaktadır. 1986 yılında "Yılın Öğretmeni", 2012 yılında "Yılın Radyo Programcısı", 2015 yılında "Yılın Şairi" ve 2017 yılında "Yılın Eğitimcisi" seçildi. Çalışmalarından dolayı değişik kurum ve kuruluşlarca 100 den fazla plaket, madalya ve belge ile ödüllendirildi. Değişik bestekârlar tarafından 55 şiiri bestelendi.

Yazarımız 40 yakın şehirde söyleşi ve imza günleri yaptı. Anne, babalar, öğretmen ve öğrencilere yönelik kitaplar yazıyor. Son yıllarda çocuk edebiyatı alanında eserler vermektedir. Yayımlanan eserleri  arasında;

Şiir dalında; Gönül Bahçem ve Beni de Götür, 

Eğitim alanında; Elini ver Öğretmenim, Gülistan Çiçekleri, Çocuklarla Doğru ve Etkili İletişim ve  Başarının Ayak Sesleri, 

Deneme – Düşünce alanında; Aşka Giden Yol, 

Değerler Eğitimi Çocuk Kitapları; (Kasabanın Fedaileri) Doğa Bekçileri, Hazine Peşinde, Sevgi Ağacı ve Sporun Yıldızları, 

Dînî Çocuk Kitapları; (Tanıyorum & Öğreniyorum) Allah'ı Tanıyorum – Öğreniyorum ve Melekleri Tanıyorum – Öğreniyorum  adlı kitapları var.

Haber Merkezi

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