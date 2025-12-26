  • Haberler
Gazetemiz yazarı Eğitimci Ali Özkanlı 27 - 28 Aralık 2025 Cumartesi ve Pazar günü Kumsmall Avm Kayseri kitap fuarında okuyucularıyla buluşacak. Eğitimci Yazar Ali Özkanlı 13:00 -17:00 saatleri arasında Mavi Kuş Medya& Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kayseri şubesi (TDED) ortak standında okurlarıyla sohbet edip kitaplarını imzalayacak.

Yazarımız Ali Özkanlı, hafta sonu Kitap Fuarı'nda olacak

Haber Merkezi

