Yazarımız Ali Özkanlı, hafta sonu Kitap Fuarı'nda olacak
Gazetemiz yazarı Eğitimci Ali Özkanlı 27 - 28 Aralık 2025 Cumartesi ve Pazar günü Kumsmall Avm Kayseri kitap fuarında okuyucularıyla buluşacak. Eğitimci Yazar Ali Özkanlı 13:00 -17:00 saatleri arasında Mavi Kuş Medya& Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kayseri şubesi (TDED) ortak standında okurlarıyla sohbet edip kitaplarını imzalayacak.
