Yazarımız Ali Özkanlı Minik Okurlarıyla Buluştu

Gazetemiz yazarı Ali Özkanlı, Erkam Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte minik okurlarıyla bir araya geldi. Özkanlı, 'Peygamberi Tanıyorum Öğreniyorum' adlı kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi, imza dağıttı ve çocuklarla keyifli bir sohbet yaptı.

Etkinlik boyunca çocukların yoğun ilgisi dikkat çekti. Minik okurlar, hem yazarın anlattıklarını ilgiyle dinledi hem de sorularıyla söyleşiye renk kattı. İmza bölümünde ise kitaplarını yazarlarına imzalatma heyecanını yaşadılar.

Çocukların kültürel ve manevi gelişimine katkı sunmayı amaçlayan buluşma, samimi atmosferiyle öne çıktı. Etkinlik sonunda Ali Özkanlı, katılım gösteren tüm öğrencilere teşekkür ederek, “Çocuklarımızın kitapla buluşması ve öğrenme heyecanı bizim için en büyük mutluluk” dedi.

 

 

Haber Merkezi

