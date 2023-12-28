Yazarımız Ali Özkanlı'nın 55 şiiri bestelendi

    Eğitimciliğin yanında yazar, şair ve güftekâr olarak çalışmalarına devam eden ÖZKANLI'nın değişik bestekârlar tarafından 55 şiiri bestelendi.  

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  • 28.12.2023 20:53
  • Güncelleme: 28.12.2023 20:53
Yazarımız Ali Özkanlı'nın 55 şiiri bestelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

    ÖZKANLI; Öğretmenliğinin yanında Eğitimciler Birliği Sendikası Kayseri şubesinde üç dönem yönetim kurulu, Türkiye Yazarlar Birliğinde Kayseri Şubesinde üç dönem denetim kurulu üyeliği yaptı. Anadolu Radyo Televizyon (Enderun Fm) de yayın kurulu başkanlığı ve Furkan Radyo'da eğitim, kültür, sanat ve edebiyat programları yaptı.

    2012 yılında Uğur Tuna ve Mola yayınlarından kitapları yayımlandı. Şu anda Vefa & Pera Yayın Grubu yazarı. 

    Eserleri; Gönül Bahçem, Beni de Götür isimli şiir, 

    Elini ver Öğretmenim, Gülistan Çiçekleri, Çocuklarla Doğru ve Etkili İletişim, Başarının Ayak Sesleri isimli eğitim kitapları, 

    Aşka Giden Yol Deneme - Düşünce, 

    Doğa Bekçileri, Hazine Peşinde, Sevgi Ağacı, Sporun Yıldızları (Kasabanın Fedaileri) isimli değerler eğitimi, 

    Allah'ı Tanıyorum - Öğreniyorum, Melekleri Tanıyorum - Öğreniyorum dînî çocuk kitapları yayımlandı. 22 kitap dosyası üzerinde çalışıyor. 

    Gazetemiz başta olmak üzere, çeşitli dergi ve sitelerde eğitim, kültür, sanat ve edebiyat yazıları yazmakta...

    Özkanlı'nın; yılın öğretmeni, yılın radyo programcısı, yılın şairi  ve yılın eğitimcisi gibi ödülleri var.

Değişik bestekârlar tarafından 55 şiiri bestelendi. Birçok şiiri değişik yorumcular tarafından televizyon, radyo ve stüdyolarda seslendirildi.

    Yazarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haber Merkezi

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