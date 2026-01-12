Yazarımız Hakan Topuzoğlu, TOBB Siber Güvenlik Komitesi'ne Seçildi

Siber güvenlik, yapay zekâ ve bilişim ekosistemi alanlarında uzun yıllardır aktif olarak çalışmalar yürüten Topuzoğlu, daha önce TÜBİTAK TEYDEB ve OSTİM Çalıştayı gibi önemli organizasyonlarda da yer alarak sektörel politikaların geliştirilmesine katkı sağlamıştı.

Yeni dönemde TOBB Yazılım Meclisi Siber Güvenlik Komitesi raportörü olarak görev yapacak Topuzoğlu, komitenin stratejik hedeflerinin belirlenmesi, sektör paydaşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve ulusal siber güvenlik politikalarına katkı sunulması süreçlerinde aktif rol üstlenecek.

Hakan Topuzoğlu yaptığı değerlendirmede,

“Siber güvenlik ekosisteminin güçlenmesi, yazılım alanında yerli üretimin artması ve kamu-özel sektör iş birliğinin gelişmesi için komite içinde aktif çalışmalar yürütmeyi hedefliyorum.”

ifadelerini kullandı.

TOBB Yazılım Meclisi’nin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlayacak bu yeni dönemde, Topuzoğlu’nun bilgi birikimiyle komitenin faaliyetlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.