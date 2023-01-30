Yazarımız Halil Manuş'un yeni bir şiiri daha bestelendi

Gündemdeki özel günler için kaleme aldığı şiirleri ve yazıları sevilerek takip edilen Kayseri Gündem gazetemiz köşe yazarlarından Eğitimci-Şair-Yazar Halil Manuş'un daha önceki bestelenen şiirlerine bir yenisi daha eklendi. 

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  • 30.01.2023 15:55
  • Güncelleme: 30.01.2023 16:12
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Yazarımız Halil Manuş'un yeni bir şiiri daha bestelendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Şiirlerini sosyal medya üzerinden paylaşan Manuş, pek çok beğeni ve yorum almakta bunun yanı sıra bazen bestecilerden de şiirini bestelemek isteği gelmektedir.

2022 yılının son aylarında “Sebebi Var” adlı şiiri Değerli sanatçımız Sayın Mehmet Çetin tarafından bestelenmek için istenmiş, akabinde de güzel bir beste ile taçlandırılmıştı.

Tam da Cumhuriyetimizin 100. Yılına girdiğimiz 2023 yılının ilk ayında Manuş’un “Yaşamayız Ülküsüz” adlı şiiri bestelendi. Şiir, kısa bir süre önce Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi tarafından ülkemizde ve Kıbrıs’ta internet üzerinden yapılan araştırma ve anketlerde Türk Halk Müziği dalında ‘yılın sanatçısı’ seçilen, özgün müziğin güçlü sesi Mahmut Yıldız tarafından bestelendi.
Türkiye ve Kıbrıs Üniversitelerinde yapılan oylamada gençler tarafından Türk Halk Müziği dalında yılın sanatçısı seçilen Yozgatlı sanatçı Mahmut Yıldız, aynı zamanda Ankara’nın aranan sanatçılarından bir tanesi.

Mahmut Yıldız aslen Yozgatlı olup uzun yıllar Almanya’da yaşamış, üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra Türkiye’ye gelerek Ankara’da yaşamına devam etmektedir.

Türk Halk Müziği dalında yılın sanatçısı seçilen hemşerimiz Yıldız, Ankara’nın aranan sanatçılarından bir tanesidir.

Yaşamayız Ülküsüz adlı bu beste https://www.youtube.com/c/HalilManus kanalından dinlenebilmektedir. Sizler besteyi dinlemeden biz buraya bestelenen şiiri ekleyelim.

YAŞAMAYIZ ÜLKÜSÜZ

Yalvarırım Allah’a
Çıkmayım ki sabaha
Ya yerle bir et Türk’ü
Ya kavuştur felaha

Konuşmayız ölçüsüz
Bilinsin ki biz Türk’üz
Susuz yaşarız belki;
Yaşamayız ülküsüz...

Sanılmasın bu toprak
Bir gün elden çıkacak
Kan renkli al bayrağım
Dalgalanıp duracak

Göz bayrakta başlar dik
Vatanı namus bildik
Geçmişten günümüze
Ne bedeller ödedik

Bestenin linki:
https://www.youtube.com/watch?v=jl-ERY56BKE
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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