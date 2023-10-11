Yazarımız Rafet Ural, Mimar Sinan Kitabıyla Kitap Fuarında

Eğitimci Yazar rafet Ural'ın Hhikaye tarzında, çocuk edebiyatı türünde kaleme aldığı Mimar Sinan kitabının arka sayfasındaki tanıtım yazısı şu şekilde:

Zamanın ruhunu yakalayıp geçmişe seslenen, yarını hayal edebilen, Mimar Sinan’ın yaşadığı döneme masalsı bir yolculuğa hazır mısın?

Mimar Sinan, sadece büyük bir mimar değil bir dahidir. Osmanlı medeniyetini inşa eden öncü insanlardan biridir. O bir medeniyet mimarıdır. Dünya mimarisine adını altın harflerle yazdıran baş mimar ve aynı zamanda mühendistir.

Mekana zamanın ruhunu yansıtan Mimar Sinan’ı çocuklarımızın daha iyi tanıması için elinde tuttuğun bu eser, kurguya uygun kısa biyografi tarzında kendi zaman diliminde öyküleştirilerek kaleme alınmıştır.

Mimar Sinan, onu daha iyi tanıman ve anlaman için tarihte eşsiz bir yolculuğa çağırıyor seni..!'

Kayseri’de öğretmen olarak görev yapan Gazetemiz yazarı rafet Ural, Kayseri Kitap Fuarı boyunca kitaplarını imzalayacak.