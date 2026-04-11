Yazarlar Birliği Başkanı Önal'dan Nezaket Ziyaretleri

Ziyaretler sırasında Türkiye Yazarlar Birliği ile ilgili bilgiler veren ve Kayseri’deki çalışmalarını anlatan Başkan Vedat Önal, Türkiye Yazarlar Birliği’nin D. Mehmet Doğan öncülüğünde kurulan ve yarım asra yaklaşan geçmişiyle ülkemizde kültür ve edebiyat alanında önemli bir yere sahip olan bir kurum olduğunun altını çizdi. Kendilerinin de yeni oluşan yönetim kurulu olarak bundan sonra aynı çizgide hizmetlerine ve projelerine devam edeceklerini ifade etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür konusunda yürüttükleri projelerden bahsetti. Melikgazi Belediyesi’nin halihazırda yürütmüş olduğu çeşitli kültürel faaliyetleri anlattı. Kayseri’ye kültürel anlamda katkı sağlayacak her türlü çalışmanın yanında olduklarını vurguladı.

AK Parti Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu ziyaretin kendisini oldukça memnun ettiğini, kendisinin de yıllarca Kayseri’de sivil toplum faaliyetlerinin içinde yer aldığını vurguladı. AK Parti’nin kültürümüzün ve medeniyetimizin yeniden ihya edilmesi, ayağa kaldırılması için çok büyük hizmetlere ve projelere imza attığını belirtti. Parti olarak Kayseri’de de kültürel anlamdaki çalışmalara katkı vermekten büyük mutluluk duyacaklarının altını çizdi.

Ziyaretler sırasında Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Vedat Önal ve yönetim kurulu üyeleri imzalı kitaplarını, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu’ya takdim ettiler.