Yazarlar Birliği Başkanları Yaman Dede Konağında Ödül Töreni Düzenledi

Burada tarihi mekanda çok güzel kültür ve edebiyat sohbetleri gerçekleştirildi. Şiirler ve nükteler anlatıldı. Özellikle kendisi de Kayserili olan Develi ilçemizden olan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın kendine özgü anlatımları dikkat çekti. Mahmut Bıyıklı’nın kendine özgü üslubuyla anlattığı edebiyat ve kültüre dair çeşitli anekdotlar ilgiyle dinlendi. Daha sonra şubeleri temsilen şiirler okundu. Hatıralar anlatıldı. Burada ayrıca şubelere sertifikalar takdim edildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Konya Şubesine Üstün Hizmet Belgesi ve toplantıya katılımlarından dolayı Teşekkür Belgesi veridi.

Ayrıca Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas belediyesi olarak kültür sanat ilgili yaptıkları ile ilgili bilgiler verdi. TYB Şube Başkanları da kendi illerinde yapılan kültürel sanatsal çalışmaları anlatarak programa katkıda bulurdular.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan katılım teşekkür belgelerini ve Konya şubesine ‘üstün hizmet belgesi’ ve teşekkür belgesi verilirken, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a programa katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Ayrıca TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu’na başarılı organizasyon için üstün hizmet sertifikası verildi. İl dışından gelen Şube Başkanlarına da programa katılım gösterdikleri için teşekkür belgesi verildi.

TALAS’IN TARİHİ MEKANLARI VE TÜRKÇE SOKAĞI GEZİLDİ

TYB Şube Başkanları toplantısının ikinci gününde başkanlar Talas’ın tarihi mekanlarını gezme imkanı buldular. Sabah kahvaltısı için Talas Tokana Yöresel Lezzetler mekanında kahvaltının ardından Tarihi Talas’ta tarih ve kültür dolu bir gezi gerçekleştirdiler.

Başkanlar ilk olarak Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Türkçe Sokağını gezerek burası ile ilgili bilgiler aldılar. Özellikle Türkçe Sokağı gibi bir hizmetin önemine vurgu yapan TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Kurucu ve Şeref Başkanımız burayı görseydi çok sevinirdi, onun hayalindeki projelerden birisini Talas belediyesinin gerçekleştirmiş olduğunu görmekten büyük mutluluk duyduklarını bundan dolayı Başkan Yalçın’a teşekkürlerini ilettiklerini belirtti.

Daha sonra tarihi Talas’taki tarihi mekanlarla ilgili de bilgiler alan başkanlar burada bulunan Çanakkale Müzesi ve Su Müzesi’ni de gezerek buralarla ilgili bilgiler aldılar. Tarihi Talas’taki bu gezinin ardından Reşadiye Mahallesinde bulunan Somuncu Baba Camiine giderek burada cami ile ilgili bilgiler de aldılar. Somuncu Baba’nın çilehanesi ve caminin iç mekanını gezerek bu mekanlarla ilgili bilgiler aldılar sohbetler gerçekleştirdiler. Burada Şair-Yazar Bekir Oğuzbaşaran Somuncu Baba ile ilgili yazdığı şiirini seslendirdi.

Gezinin son durağı yine Talas Belediyesi tarafından hizmete açılan, Zincidere Göleti Mesire alanı oldu. Burada gölet çevresini gezen TYB Şube Başkanları Kayseri programlarını tamamlayarak şehirlerine döndüler.