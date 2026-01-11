  • Haberler
Yazarlar Birliği Genel Kurulu Yapıldı: Yazarlarımız Yönetimde

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gazetemiz Kayseri Gündem yazarları şube yönetiminde görev aldılar.

Türkiye Yazarlar Birliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Çok sayıda üyenin katıldığı genel kurulda yeni yönetim belli oldu. 

Divan Başkanlığını TYB Genel Merkezi adına Ali Kılcı'nın yaptığı genel kurulda, Osman Gerçek ve Yasin Karakaya da divan üyesi olarak yer aldı.

Gazetemizde uzun süre köşe yazarlığı yapmış olan Mehmet Hüsrevoğlu'nun yanısıra, yazarlarımızdan Vedat Önal, Mustafa Balaban, Yasin Karakaya ve Ensar Şahin de şube yönetiminde yer aldılar.

Mehmet Hüsrevoğlu başkanlığında oluşan şube asil yönetiminde bulunan yazarlarımız dışında yedek yönetimde yine yazarlarımızdan Dr. Resul Coşkun ve Mustafa Urhan'la beraber Abdullah Altınsoy, Harun Aydın ve Yüksel Kalkan yer aldı.

Haber Merkezi

