Yazarlar Birliği Genel Kurulunda, Ahmet Taş Hüzünle Yadedildi

Genel Kurulda yapılan konuşmalarda, Ahmet Taş hocanın Kayseri’ye verdiği hizmetlerden övgüyle bahsedildi. Kayseri’de sivil toplum çalışmalarının gelişmesinde en önde gelen isimlerden olan Ahmet Taş’ın bu konuda verdiği büyük hizmetlerden bahsedildi.

Gerek Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanlığı döneminde gerekse Mazlumder Kayseri Şube Başkanı olarak görev yaptığı dönemlerde, her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya gayret ettiği anlatıldı. Sürekli bir hizmet anlayışı ile ömrünün sonuna kadar elinden geldiği ölçüde İslam davasının peşinde koştuğu ifade edildi. Yaşanan birçok sıkıntılı dönemde, hakkın ve hakikatin yanında durma konusunda asla taviz vermediği ve 28 Şubat’ın o sancılı günlerinde her zaman toplumun önünde yerini aldığının altı çizildi.

Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu Genel Kurulda yaptığı konuşmada bu hususların altını çizerek, kendisi ile çok yakından çalışma imkanı bulduğu kendisini şanslı hissettiğini vurguladı.

Yazarlar Birliği Şubesi'nin yeniden açılmasında verdiği hizmetlere değinerek, Ahmet Taş hocanın geçirdiği rahatsızlık döneminin ardından yeniden aynı hızlı tempoyla çalışmaya devam ettiğini ve asla hizmetten geri durmadığının altını çizerek bu şekilde de, hastalıktan yatağa düşerek değil, ayakta dimdik vefat ettiğini ifade etti.

Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyesi Osman Gerçek de TYB kurucusu D. Mehmet Doğan'ın ‘Batılılaşma İhaneti’ vasatında oluşturduğu bu yapının ülke için önemli bir misyon ifade ettiğinin altını çizerek, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz D. Mehmet Doğan'ın da merhum Ahmet Taş gibi, siyasetten ve ticaretten uzak bir arınmışlıkla yaşamlarını sürdürdüklerini, bu anlamda örnek şahsiyetler olduğunu vurguladı.