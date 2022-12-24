Yazarlar Birliği Hanımlarına Özel Seminer

Anne ve Kadın Olmak üzerine yapılan interaktif söyleşide, kadının ve anne olmanın toplumdaki önemi, kadının toplumdaki rolleri, eş ve çocuklar ile iletişim, kadının çalışma hayatındaki rolü ve kadının üreterek kendine ve topluma faydalı olması konularında verimli ve keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.

Söyleşide akıllardaki sorular cevap bulurken, herkesin hayatta belli sorumluluklar ve görevleri yerine getirmek üzere geldiği felsefesiyle tüm tecrübeleri aktarmak, paylaşmak, farkındalık yaratmak üzere yola çıkmanın adımları atıldı.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kadınlarının konuğu olan Yazar Başak Ceyhan, program sonunda dinleyicilerinin sorularını da cevapladı.