Yazarlar Birliği Hasan Nail Canat'ı anıyor

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi Kayseri’nin Tanınmış Şahsiyetleri için anma programları düzenliyor. TYB Kayseri Şube binası konferans salonunda yapılacak olan programların ilki bugün gerçekleştirilecek. Programlarla Kayseri’de yetişen, yazar, çizer, akademisyen, sanatçı ve ilim adamı isimlerin anılması amaçlanıyor.

İlk programda ünlü tiyatro sanatçısı Hasan Nail Canat anılacak. Konuşmacı olarak Şair-Yazar Ahmet Sıvacı’nın katılacağı programda, Hasan Nail Canat’ın hayatı, eserleri ve sanatçı yönü anlatılacak. Türkiye Yazarlar Birliği bundan sonraki haftalarda da sırayla merhum gazeteci yazar Akif Emre ve rahmetli Mustafa Miyasoğlu gibi isimlerle devam edecek.

Programlar TYB Kayseri Şubesi’nin de bulunduğu Camii Kebir mahallesindeki Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi binasında gerçekleştirilecek. Kayseri’nin tanınmış simaları ile ilgili merakı olan tüm vatandaşların davet edildiği programa ilginin yoğun olması bekleniyor.