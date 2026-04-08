Yazarlar Birliği'nde Başkanlık Görevini Vedat Önal Devraldı

Şube yönetimindeki bu devir teslim ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Hüsrevoğlu şu bilgileri verdi:

“Bilindiği gibi 5 yıldır Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bu süreçte çok önemli etkinliklere ve programlara imza attık. Şubemizin bu faaliyetlerinde, geçtiğimiz aylarda yitirdiğimiz Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Rahmetli Ahmet Taş hocamın da çok önemli desteğini gördüm. Ahmet Taş hocamız, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin genel merkez tarafından feshedilmesinden sonraki süreçte, Kayseri’de yeniden kurulması çalışmalarında büyük çaba gösterdi. 3. Genel Kurulumuz öncesi Ahmet Taş hocamla yaptığımız istişarelerde kendisi ile birlikte birer dönem daha Başkanlık görevlerimizi sürdürmeye karar vermiştik. Kendisi Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanlığını ve ben de Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı görevini yürütme konusunda birbirimizle anlaşmıştık. Fakat bu kararımızdan bir süre sonra Ahmet Taş hocam Rahmeti Rahman’a kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Onunla hem Gönüllü Kültür Teşekküllerinde hem de Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesinde çok uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. Her birlikte uyumlu bir çalışma içerisinde Yazarlar Birliği ve Kayseri için çok önemli hizmetlere imza attık. Onun bu ani kaybıyla birlikte gerçekten büyük bir üzüntü yaşadık. Ahmet Taş hocanın gidişiyle birlikte Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri yönetimi yeni bir seçim yaparak yönetimini belirledi ve yeni kadrolar görevine başladı. Bu süreçte bende Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanlığı görevini bırakma kararı almış bulunuyorum. Ahmet hocamla birlikte aldığımız karar gereğince birlikte görev yapmayı planlarken onun ani ölümü bu planlarımı değiştirmeme sebep oldu. Başkanlık görevimi bu ani kayıp sebebiyle yine birlikte 5 yıldır çalıştığım Başkan Yardımcımız Vedat Önal kardeşime devrediyorum. Böylece, Rahmetli Ahmet Taş hocamızla birlikte yerlerimizi gençlere bırakmış oluyoruz. Yönetimimizdeki genç kardeşlerimin bizlerin yerini en iyi şekilde dolduracağına inanıyorum. Bundan sonra Türkiye Yazarlar Birliği’nin bir üyesi olarak kendilerine yine destek olmaya devam edeceğim. Kayseri’nin kültür hayatının geliştirilmesi için yapacakları tüm faaliyetlerinde yanlarında olmaya devam edeceğim. Bu vesileyle Rahmetli Ahmet Taş hocama tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerine ve kültürel anlamdaki faydalı etkinliklerine devam edeceğine yürekten inanıyorum.” dedi.

Bu şekilde Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nde sessiz sedasız bir görev değişimi yaşanmış oldu. Başkanlık görevine daha önce de Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Eğitimci-Yazar Vedat Önal gelmiş oldu.