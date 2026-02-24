Yazarlar Birliği'nden Gönüllü Kuruluşlar Yeni başkanına Ziyaret

  • Haberler
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, TYB Kayseri Şube Başkanı Vedat Önal ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Mehmet Yurdakul ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ziyarette konuşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Mehmet Yurdakul, göreve yeni başladıklarını belirterek, şehrin tüm kurumlarıyla iş birliği içerisinde hareket etme gayreti içinde olacaklarını ifade etti. Yurdakul, merhum Ahmet Taş’ın bıraktığı emaneti en güzel şekilde sahiplenerek daha ileriye taşıma azminde olduklarını vurguladı.

TYB Kayseri Şube Başkanı Vedat Önal ise şube faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi’nin kuruluş ve gelişim sürecinde önemli katkıları bulunan Ahmet Taş’ı rahmetle andı. Önal, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Mehmet Yurdakul’a yeni görevinde başarılar diledi.
Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği vurgusuyla sona erdi.

