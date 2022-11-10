Yazarlar Birliği'nden Muhteşem Bilgi Şöleni

Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak Bilgi Şöleni' ile ilgili açıklama yapan Türkiye Yzarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Kayserimiz için çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını ifade ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve Genel Merkezimizin destekleri ile organize ettiğimiz Bilgi Şölenimizin tarih severler ve Kayserili hemşehrilerimize faydalı olacağına inandıklarını belirtti.

Başkan Hüsrevoğlu, daha önce Türkiye’nin değişik şehirlerinde gerçekleştirilen bu Bilgi Şölenlerinin en önemli amaçları arasında; Tarihî şehirlerin geçmişten miras kalmış yapılarını, sokaklarını, mahallelerini bugüne kazandırma çalışmalarının sergilenmesi, değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik uygulamalarla ilgili görüş alışverişinin sağlanması olduğunu belirterek, tarihi şehir dokusunun anlamı ve korunması, restorasyon çalışmaları, mimari eserlerin şehir kimliğine etkisi, İslam şehirlerinin dünü, bugünü ve yarını, medeniyet ve şehir – şehir insan ilişkisi hakkında akademisyenler, bilim adamları ve yerel yöneticilerin sunumlarının olacağını söyledi.

Şehir kültürdür, medeniyettir diyen Başkan Hüsrevoğlu, büyük medeniyetlerin özgün şehirleriyle kendilerini dünyaya tanıttıklarını ifade ederek şunları sözlerine ekledi: 'Son yıllarda şehirlerimizde tarihi mirasa sahip çıkma eğilimi ciddi bir yükseliş göstermektedir. Bu eğilimin uygulamaya dönüşmesi ile ülkemizin birçok şehrinde eski yapıların restore edildiği, sokak, hatta mahalle ölçeğinde düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. Yapılanlar elbette önemli fakat, belki ondan da önemli bir husus var: Yapılanları kamuoyuna mal etmek. ‘Tarihi Yaşatmak, Şehri Yaşatmak’ projesi, yaşadığımız şehirlerin tarihi yapılarını imar eden ve yaptıklarını insanımıza sunan kurumların çalışmalarını göstermek için imkân ve fırsat sunacaktır. Sempozyum aynı amaç için çalışan belediyelerin yaptıkları çalışmalardaki eksikliklerin ve yanlışlıkların tekrarlanmaması için bilgi alışverişi sağlayacak. Aynı zamanda kurumlarımız birbirlerinden haberdar olacaklardır.

Bilgi Şöleni ile ilgili altını çizmek istediğim bir başka husus da Kurucu ve Şeref Başkanımız D. Mehmet Doğan hocamızın açılış dersini verecek olmasıdır. Ülkemizin yetiştirdiği önemli yazarlardan birisi olan Mehmet Doğan hocamızın bu dersinde şehir ve medeniyet anlamında önemli noktalara dikkat çekeceğine inanıyoruz.

Kayserimizde ilerleyen dönemlerde tarihi yapının korunması için yapılması gereken çalışmalarla ilgili fikir alışverişinin platformu olacağına inandığımız Bilgi Şöleni çalışmalarının hayırlara vesile olmasını diliyor ve tarih meraklısı Kayserili hemşehrilerimizi Cuma ve Cumartesi günü Kayseri ve Civarı Elektrik Ticaret A.Ş. Konferans Salonuna bekliyoruz.'