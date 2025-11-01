  • Haberler
  • Gündem
  • Yazarlar Birliği Üyeleri 'Anadolu Şiir Akşamları'nda buluştu

Yazarlar Birliği Üyeleri 'Anadolu Şiir Akşamları'nda buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Anadolu Şiir Akşamları' etkinliği Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde devam ediyor.

Yazarlar Birliği Üyeleri 'Anadolu Şiir Akşamları'nda buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyesi şairlerin ve diğer yazar ve şairlerin de katıldığı Anadolu Şiir Akşamları etkinliğinde birçok şair kendi şiirlerini sunma imkanı buluyor. 

Bu haftaki programa misafir olarak Kızılören Parlaklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de katıldılar. Programda öğretmen ve öğrenciler çeşitli şiirler seslendirdiler. Programa öğretmenleri ile birlikte katılan öğrenciler, Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü şiirini ve Nurullah Genç’in şiirlerinden çeşitli bölümleri seslendirdiler. 
Şairlerin şiirlerini seslendirdiği programa, Türk Halk Müziği sanatçıları Cemali Toptaş ve Naci Yılmaz türküleri ile eşlik ederek katkıda bulundular.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Şiir Akşamları programına önümüzdeki haftalarda daha çok gencin de katılması bekleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir'
“Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir”
Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'
Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'
Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Akar, 'TBMM'ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir'
Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!