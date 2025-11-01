Yazarlar Birliği Üyeleri 'Anadolu Şiir Akşamları'nda buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyesi şairlerin ve diğer yazar ve şairlerin de katıldığı Anadolu Şiir Akşamları etkinliğinde birçok şair kendi şiirlerini sunma imkanı buluyor.

Bu haftaki programa misafir olarak Kızılören Parlaklar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de katıldılar. Programda öğretmen ve öğrenciler çeşitli şiirler seslendirdiler. Programa öğretmenleri ile birlikte katılan öğrenciler, Necip Fazıl’ın Sakarya Türküsü şiirini ve Nurullah Genç’in şiirlerinden çeşitli bölümleri seslendirdiler.

Şairlerin şiirlerini seslendirdiği programa, Türk Halk Müziği sanatçıları Cemali Toptaş ve Naci Yılmaz türküleri ile eşlik ederek katkıda bulundular.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Şiir Akşamları programına önümüzdeki haftalarda daha çok gencin de katılması bekleniyor.