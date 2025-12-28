Yazarlarımız Kayseri Kitap Fuarı'nda Okurlarıyla Buluştu
Kayseri'de 10 gün boyunca edebiyat rüzgârı estiren Kitap Fuarı, bu yıl Kumsmall AVM koridorlarında gerçekleştirildi. Fuar, hem yazarları hem de okurları bir araya getirerek kültür dolu anlara sahne oldu.
Gazetemiz Kayseri Gündem’in köşe yazarları Ali Özkanlı, Mustafa Balaban, Resul Coşkun, Ensar Şahin, Yasin Karakaya ve Murat Soytürk, fuar boyunca standlarında kitaplarını imzaladı. Yazarlar, imza günlerinde okurlarıyla sohbet ederek birebir iletişim kurma fırsatı buldu.
Özellikle Erva Spor öğrencilerinin yoğun ilgisi, fuarın en dikkat çekici yanlarından biri oldu. Kitap fuarı, gençlerin ve kitapseverlerin buluşma noktası haline gelirken, kültür ve edebiyatın şehrin gündemine taşınmasına vesile oldu.
Kayseri Kitap Fuarı, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak şehrin kültürel hayatına canlılık kattı.