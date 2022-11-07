Yazdan kalma günde 'Maharetli Eller' keyfi

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve her açıldığında renkli görüntülere sahne olan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı', yazdan kalma bir günde yine alanla satanı bir araya getirdi.

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  • 07.11.2022 12:22
  • Güncelleme: 07.11.2022 13:15
Yazdan kalma günde 'Maharetli Eller' keyfi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve her açıldığında renkli görüntülere sahne olan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, yazdan kalma bir günde yine alanla satanı bir araya getirdi.

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan organizasyon, birbirinden değerli el işi ürünler ile el emeği ürün severlerin buluşma adresi oldu. Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve ilçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’na her yaştan vatandaşın ilgisi büyük oldu.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu.

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İHA

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