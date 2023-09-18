Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı



Mescidi Aksa sevdalısı şair Gülay Kayısı, Mescidi Aksa ile ilgili yazmış olduğu 20 şiirini, yine Mescidi Aksa’yı betimleyen anekdotlarla beraber ‘Gönül Sızım’ adıyla kitaplaştırdı.

Hiç gitmediği ve görmediği halde, hayalindeki Mescidi Aksa’yı mısralara aktaran şair Gülay Kayısı’nın gönlünden dökülen mısraları şiir kitabına dönüştü.

Şairin ilk kitabı olan ‘Gönül Sızım’ Mescidi Aksa Şiirleri kitabı, Beytül Makdis Derneği’nin katkılarıyla, Netform Matbaacılık tarafından basıldı.

Şairin Gönül Sızım şiir kitabının ilk şiirini sizlerle paylaşıyoruz:

MEKANIN RUHU

(İsra ve Miraç)

Bir Aksa’m var, bir sevdam var,

Gayrısını ben neyleyim.

O, gönlüme mekan kurmuş,

Kim bilebilir ki daha ne söyleyeyim.

Gecenin iksirinde, seherin ikliminde,

Sabahın feyzinde gündüzün meşgalesinde,

Yar etmiş daha ne söyleyeyim.

Sükut, sürûr sende,

Duruş, bakış sende, onur izzet sende

Bir kudret eli var üstünde

Kim bilebilir ki daha ne söyleyeyim.

Her bir taşın, her bir fidan, yeni bir eser

Muhabbet rüzgarları içimde eser,

Hangi alemlerde gezer

Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.

Elimizden tutar kendi yazdırır,

Kalp evine aşkı Aksa'yı kendi kazdırır.

Ruhumuzu alır, manada gezdirir,

Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.

Kurban olam yapıtının her nakışına

Severiz seni Allah aşkına

Basmak isteyen gelsin, cevher toprağına

Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.

Mescid'i Aksa etrafında sohbet sefası

Zevkle çekilir, dünya cefası

Gözümden akan yaşlar, kevser tanesi

Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.

Kapına geleni göndermezsin boş,

Düşmüşüm yoluna olmuşum bir hoş,

Dilenci gelmişim, gönderme bomboş

Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.

İçimde oturur nurdan konağı,

Kalbimin derununda Aksa durağı,

Zatına verilmiş cennet burağı,

Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.

Gülay Kayısı

