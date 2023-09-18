Yazdığı Mescid-i Aksa Şiirlerini Kitaplaştırdı
Şair Gülay Kayısı, Mescidi Aksa ile ilgili yazmış olduğu şiirleri 'Gönül Sızım' adıyla kitaplaştırdı.
- 18.09.2023 14:52
- Güncelleme: 18.09.2023 14:52
Mescidi Aksa sevdalısı şair Gülay Kayısı, Mescidi Aksa ile ilgili yazmış olduğu 20 şiirini, yine Mescidi Aksa’yı betimleyen anekdotlarla beraber ‘Gönül Sızım’ adıyla kitaplaştırdı.
Hiç gitmediği ve görmediği halde, hayalindeki Mescidi Aksa’yı mısralara aktaran şair Gülay Kayısı’nın gönlünden dökülen mısraları şiir kitabına dönüştü.
Şairin ilk kitabı olan ‘Gönül Sızım’ Mescidi Aksa Şiirleri kitabı, Beytül Makdis Derneği’nin katkılarıyla, Netform Matbaacılık tarafından basıldı.
Şairin Gönül Sızım şiir kitabının ilk şiirini sizlerle paylaşıyoruz:
MEKANIN RUHU
(İsra ve Miraç)
Bir Aksa’m var, bir sevdam var,
Gayrısını ben neyleyim.
O, gönlüme mekan kurmuş,
Kim bilebilir ki daha ne söyleyeyim.
Gecenin iksirinde, seherin ikliminde,
Sabahın feyzinde gündüzün meşgalesinde,
Yar etmiş daha ne söyleyeyim.
Sükut, sürûr sende,
Duruş, bakış sende, onur izzet sende
Bir kudret eli var üstünde
Kim bilebilir ki daha ne söyleyeyim.
Her bir taşın, her bir fidan, yeni bir eser
Muhabbet rüzgarları içimde eser,
Hangi alemlerde gezer
Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.
Elimizden tutar kendi yazdırır,
Kalp evine aşkı Aksa'yı kendi kazdırır.
Ruhumuzu alır, manada gezdirir,
Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.
Kurban olam yapıtının her nakışına
Severiz seni Allah aşkına
Basmak isteyen gelsin, cevher toprağına
Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.
Mescid'i Aksa etrafında sohbet sefası
Zevkle çekilir, dünya cefası
Gözümden akan yaşlar, kevser tanesi
Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.
Kapına geleni göndermezsin boş,
Düşmüşüm yoluna olmuşum bir hoş,
Dilenci gelmişim, gönderme bomboş
Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.
İçimde oturur nurdan konağı,
Kalbimin derununda Aksa durağı,
Zatına verilmiş cennet burağı,
Kim bilir ki daha ne söyleyeyim.
Gülay Kayısı