Kültür Eyvanı Derneğinden 'torunun Gözüyle Mehmet Akif Ersoy' Konulu Konferans

Kültür Eyvanı Derneği tarafından, ‘Torunun Gözüyle Mehmet Akif Ersoy’ konulu konferans düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa, Kültür Eyvanı Derneği Başkanı Kemal Tekden, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ve öğrenciler katıldı. Programda açılış konuşması yapan Kültür Eyvanı Derneği Başkanı Kemal Tekden, “Kültür Eyvanı Derneği Kayseri’de birkaç yıldır bazı faaliyetler yapıyor. Bunların başında bu tip konferanslar yer alıyor. Ayrıca kitap okumaları yapılıyor. Liselerdeki genç arkadaşlarımıza kendi kültür değerlerimizle alakalı konferanslar vererek, onlarla buluşma gayreti içerisindeyiz. Bugünde Mehmet Akif Ersoy’a olan özlemimizi bir nebze olsun gidereceğiz” diye konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon ise, “Bizim yurdumuz o kadar güzel bir yerdeki her an her şeyimizi elde etmek için uğraşıyorlar. Onun içinde çok çalışmamız lazım. Savaşlar artık süngü ve tüfekle değil baskılar ile oluyor. Bunları görerek çalışmalıyız” şeklinde konuştu.

Dedesi Mehmet Akif Ersoy’un ömrünün çalışarak geçtiğini belirten Argon, Mehmet Akif Ersoy hakkında katılımcılara bilgiler verdi.