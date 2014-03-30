Mhp Başkan Adayları Sandık Başına Gitti

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve belediye başkan adayları mahalli idareler seçimlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy kullandılar. Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden Milliyetçi Hareket Partisi İl...

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  • 30.03.2014 13:02
  • Güncelleme: 30.03.2014 13:02
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Mhp Başkan Adayları Sandık Başına Gitti
Kayseri Gündem -

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve belediye başkan adayları mahalli idareler seçimlerinde vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy kullandılar. Sabahın erken saatlerinde sandık başına giden Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke, oy kullanma işleminin ardından yaptığı açıklama da “önemli olan seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda yapılmasıdır, 30 Mart Mahalli İdareler Seçimleri vatanımız ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi.

İL BAŞKANI EKE “ 30 MART SEÇİMLERİ HAYIRLARA VESİLE OLSUN”

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mete Eke ve belediye başkan adayları mahalli idareler seçimlerinde oylarını kullandılar. Sabahın erken saatlerinde ilk oyu İl Başkanı Mete Eke kullandı. Mustafa Yazar İlköğretim Okulu 1442 Nolu sandıkta oyunu kullanan başkan Eke, burada gazetecilere bir açıklama yaparak seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Başkan Eke’nin ardından ise Milliyetçi Hareket Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Özsoy sandık başına gitti. Refika Küçük Çalık İlköğretim Okulunda oy kullanan Özsoy da seçimlerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi Belediye Başkan Adayı Kamil Karamete, oyunu Ali Rıza Özderici İmam hatip lisesinde kullanırken, Kocasinan Belediye Başkanı Levent Mete ise Şükrü Malaz ilköğretim Okulunda oyunu kullandı.

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