Ak Parti Kayseri Milletvekili Tamer'den İstifa Yalanlaması

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, istifa edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İstifa edeceği yönünde haberler çıkması nedeniyle AK Parti il binasında basın açıklaması yapan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, “AK Parti olarak çok huzurlu ve mutlu bir yıllar geçirdik. Dolayısıyla ulusal televizyon kanalında ‘İsmail Tamer’de istifa edebilir’ diye ben de yazıyı gördüm. Bu kanalın bana göre yapmış olduğu bir manipülasyon ve fitnenin, fesadın ön planı çıkarıldığı bir durumdur diye düşünüyorum. Ben Sayın Başbakanımın her zaman arkasındayım. Ölünceye kadarda arkasında olacağımı rahatlıkla söyleyebilirim. Partim içinde yapmayacağım hiçbir şey yoktur. AK Parti için her şeyimizle ilk günde olduğu gibi yine devam ettiğimi kamuoyuna açıklamak istiyorum” diye konuştu.