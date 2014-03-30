Ak Parti 13 Belediyeyi Aldı, 4 Belediye Muhalefetlerde
Yapılan yerel seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, Felahiye, İncesu, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyeleri'ni...
- 30.03.2014 23:34
- Güncelleme: 30.03.2014 23:34
- 3376
Yapılan yerel seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, Felahiye, İncesu, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyeleri'ni kendi saflarına katarken, MHP ise Pınarbaşı, Sarıoğlan, Özvatan Belediyelerini partilerine kattı. CHP ise Sarız Belediyesi'nde söz sahibi oldu.
Resmi olmayan sonuçlara göre bazı ilçeler ve partilerin oy oranları şu şekilde:
Akkışla Ak Parti 29.6
DP: 28.7
MHP: 20.4
CHP: 9.1
SP: 8.29
Özvatan:
AK Parti: 42.27
MHP: 35.57
CHP: 3.78
SP: 1.24
BBP: 0.32
Pınarbaşı:
MHP: 47.19
AK Parti :46.97
CHP: 5.23
BBP:0.17
SP:0.04
Sarıoğlan:
MHP: 36.15
AK Parti: 33.17
CHP: 30.55
SP:0.05
BBP:0.04
Talas
AK Parti: 48.13
MHP:42.43
CHP: 7.69
SP:0.11
BBP:0.03
Tomarza
AK Parti: 42.14
MHP: 27. 17
CHP: 17.25
SP:0.53
BBP:0.16
Yeşilhisar
AK Parti: 42.27
MHP: 35.57
CHP: 3.78
SP: 0.53
BBP:0.16
Bünyan
AK Parti 51.63
MHP: 37.73
CHP: 6.44
SP: 0.06
BBP: 0.05
Develi
AK Parti: 59.07
MHP: 38.05
CHP: 1.79