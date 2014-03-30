Ak Parti 13 Belediyeyi Aldı, 4 Belediye Muhalefetlerde

Yapılan yerel seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, Felahiye, İncesu, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyeleri'ni...

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  • 30.03.2014 23:34
  • Güncelleme: 30.03.2014 23:34
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Ak Parti 13 Belediyeyi Aldı, 4 Belediye Muhalefetlerde
Kayseri Gündem -

Yapılan yerel seçim sonrasında kesin olmayan sonuçlara göre Adalet ve Kalkınma Partisi, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Kocasinan, Melikgazi, Talas, Felahiye, İncesu, Hacılar, Yeşilhisar, Yahyalı, Tomarza, Bünyan ve Akkışla Belediyeleri'ni kendi saflarına katarken, MHP ise Pınarbaşı, Sarıoğlan, Özvatan Belediyelerini partilerine kattı. CHP ise Sarız Belediyesi'nde söz sahibi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre bazı ilçeler ve partilerin oy oranları şu şekilde:

Akkışla Ak Parti 29.6

DP: 28.7

MHP: 20.4

CHP: 9.1

SP: 8.29

Özvatan:

AK Parti: 42.27

MHP: 35.57

CHP: 3.78

SP: 1.24

BBP: 0.32

Pınarbaşı:

MHP: 47.19

AK Parti :46.97

CHP: 5.23

BBP:0.17

SP:0.04

Sarıoğlan:

MHP: 36.15

AK Parti: 33.17

CHP: 30.55

SP:0.05

BBP:0.04

Talas

AK Parti: 48.13

MHP:42.43

CHP: 7.69

SP:0.11

BBP:0.03

Tomarza

AK Parti: 42.14

MHP: 27. 17

CHP: 17.25

SP:0.53

BBP:0.16

Yeşilhisar

AK Parti: 42.27

MHP: 35.57

CHP: 3.78

SP: 0.53

BBP:0.16

Bünyan

AK Parti 51.63

MHP: 37.73

CHP: 6.44

SP: 0.06

BBP: 0.05

Develi

AK Parti: 59.07

MHP: 38.05

CHP: 1.79

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