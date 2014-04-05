Eğitim Bir Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan'ın Acı Günü
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkan Aydın Kalkan'ın kayınbabası Ali Demirezen vefat etti. Demirezen, Hunat Camiinde son yolculuğuna uğurlandı.Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve çok...
- 05.04.2014 14:12
- Güncelleme: 05.04.2014 14:12
Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkan Aydın Kalkan'ın kayınbabası Ali Demirezen vefat etti. Demirezen, Hunat Camiinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hunat Camiinde kılınan cenaze namazına Eğitim Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Demirezen şehir mezarlığında toprağa verildi.
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