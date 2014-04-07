Kocasinan'ı Daha da Büyüteceğiz

Kocasinan Belediye Başkanı Mustafa Çelik Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında seçim sürecini değerlendirerek seçim öncesi verdiği sözleri nasıl gerçekleştireceğini ve ulaşacağı hedeflerini anlattı.

155 bin hektarlık Kocasinan'da yaşayan 372 bin kişiye hizmet etmek için göreve başladıklarını hatırlatan Başkan Çelik, "Nezih bir seçim süreci yaşadık, kimseyi kırmadan, incitmeden, kavgaya gürültüye girmeden geçirdik. Projelerimize odaklandık, yapacağımız işleri anlattık. Belediyeciliğin ideoloji yapma yeri olmadığını, hizmet etme yeri olacağını vurguladık. Mahallelerimizin tamamına yakınında toplantılar yaptık, köylerimizi dolaştık. Meslek odaları ve STK'ları ziyaret ettik. Hemşerilerimizle ve esnaflarımızla görüştük. 60 günde 25 bin kişiyle yüz yüze, göz göze tanışma imkanı bulduk. Tabii ki çalışmalarımızın sonucunu da aldık. % 57.5'luk bir oranla ipi göğüsledik, hedefimizi tutturduk.

Bundan sonraki hedefimiz ise Kocasinan’ı büyütmek olacak. Kocasinan büyürse, gelir seviyesi de büyür. Kocasinan büyürse, yeni iş alanları açılır. Kocasinan büyürse, kamu kaynaklarından alacağı pay büyür. Dolayısıyla bizim ana hedefimiz Kocasinan’ı büyütmek olacak" dedi.

Temel belediyecilik hizmetlerinin bir belediye başkanının yapması gereken asli görevler olduğunun altını çizen Başkan Çelik, "Kocasinan’ı inşaat sektöründe, ticarette, sanayide, turizmde, eğitimde ve sağlıkta büyütmek bizim asıl hedefimiz. Kentsel dönüşüm projeleriyle nüfusumuzu büyüteceğiz. Nüfus artışı beraberinde kamu kaynaklarından alacağımız payları büyütecek ve gelirimiz artacak. Kentsel dönüşümle beraber Kocasinan'da inşaat sektöründe olağanüstü bir büyümeye şahit olacağız." diye konuştu.

Başkan Çelik şöyle devam etti; "Sağlık sektöründe kamu ve özel hastanelerimizin büyük bir kısmı da bizim Kocasinan'da bulunmaktadır. Bu sektörü daha da büyütmek için belediyemizce verilebilecek destekler hedeflerimiz arasındadır. Kocasinan’da yapılan esnaf siteleri ve ticaret merkezlerine ilaveten, ihtiyaç duyulan yeni siteler yapacağız. Kayseri ekonomisine katkı sağlayacak Erciyes projesi gibi, Kocasinan'da turizmi canlandıracak Yamula ve Bayram Hacı Barajımız var. Buralara yapacağımız yatırımlarla Kocasinan'da turizmi geliştirmek hedeflerimiz arasındadır. Kocasinan'da yaşayan hemşerilerimizin her kesiminin faydalanabileceği, sosyal yönden kendini geliştireceği imkanlar sağlayacağız, mekanlar ve tesisler yapacağız. Kocasinan'da biri devlet, diğeri vakıf olmak üzere iki üniversitemiz bulunmaktadır. Abdullah Gül Üniversitesi'nin ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nin büyümesini ve gelişmesini sağlamak, çok daha modern bir fen lisesi kazandırmak eğitim hedeflerimiz arasındadır."

Açıkladıkları projeleri iyi planlayarak adım adım hayata geçireceklerini belirten Başkan Çelik, "Bir kez daha yineliyorum; Önceliğimiz kentsel dönüşüm projeleri olacak. Hiç vakit geçirmeden planlama ve projelendirme işine başlayacağız. Mahalle evleri, kadın gelişim merkezleri, modern semt pazarlarının hemen projelerini hazırlattırıp birkaç ay içinde temellerini atacağız. Baraj yolunun yapımını hemen tamamlayacağız. Orta yolun projelendirilmesine bir an önce başlayacağız. Hemşerilerimizle birebir görüşerek, anketler yaparak öncelikli talep edilen çalışmalara başlayacağız. Fevzi Çakmak ve Mimarsinan mahallelerine hemen girip yol, kaldırım düzenlemelerini yapacak, temizlik konularını yeniden organize edeceğiz. Nihai hedefimiz hemşerilerimizin mutluluğu ve huzurudur. İnşallah bunun için gücümüz yettiği kadar çalışacağız. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, ideolojik kaygılar taşımaksızın, hemşerilerimize hizmet edeceğiz" şeklinde görüşlerini aktardı.