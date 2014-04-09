'mazlum Coğrafyalar Ve Türkiye' Konferansı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Evrensel Adalet Kulübünün organize ettiği ''Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye'' isimli konferansta, gazeteci yazar Adem Özköse ile öğrenciler bir araya geldi.Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç ve İlim Yayma Cemiyeti...

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  • 09.04.2014 16:24
  • Güncelleme: 09.04.2014 16:24
'mazlum Coğrafyalar Ve Türkiye' Konferansı
Kayseri Gündem -

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Evrensel Adalet Kulübünün organize ettiği ''Mazlum Coğrafyalar ve Türkiye'' isimli konferansta, gazeteci yazar Adem Özköse ile öğrenciler bir araya geldi.

Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç ve İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş'in de katıldığı programda açılış konuşmasını Evrensel Adalet Kulübü Başkanı Taner Afşar yaptı. Afşar konuşmasında; ''Türkiye'nin geçmişten beri barındırdığı değerlerinden dolayı mazlum milletleri koruma, gözetme ve sahiplenme refleksiyle hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim, bunun için bu bilincin üniversite gençliğinde oluşması için bu etkinliği gerçekleştiriyoruz'' dedi.

Gazeteci-Yazar Adem Özköse ise konuşmasına mesleğinden dolayı daha önce ziyaret ettiği Müslüman ülkelerdeki anılarını öğrencilere anlatarak başladı. Türkiye'nin hem siyasi hem maddi hem de manevi açıdan bu ülkelere ağabeylik yaptığını ve oradaki halkların Osmanlı Devletin'den dolayı Türklere inanılmaz saygı ve sevgi gösterdiğini Abdülhamit Han'ın torunusunuz diye en iyi şekilde misafir edildiklerini ve mazlum coğrafyalara sahip çıkmamız gerektiğini aktardı.

Daha sonra merak edilenleri de cevaplayan Özköse, programın sonunda, katkılarından dolayı teşekkür plaketini Evrensel Adalet kulübü adına Kayseri Baro Başkanı Av. Fevzi Konaç'tan aldı.

Konferans etkinliğinden sonra Ilahiyat Fakültesi öğrenci temsilciliği ile Evrensel Adalet Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği eğitim ve yardım kermesini de ziyaret eden Özköse ve beraberindekiler, kermesi gerçekleştirenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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