Uluslararası 'diriliş 1915 Çanakkale' İsimli Şiir Yarışması Sonuçlandı

Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası 'Diriliş 1915 Çanakkale' konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada Ruhsati Eroğlu 'Çanakkale Geçilmez' isimli şiiri ile 1. oldu.Hunat Kültür Merkezi konferans...

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  • 16.04.2014 09:21
  • Güncelleme: 16.04.2014 09:21
Uluslararası 'diriliş 1915 Çanakkale' İsimli Şiir Yarışması Sonuçlandı
Kayseri Gündem -

Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası ‘Diriliş 1915 Çanakkale’ konulu şiir yarışması sonuçlandı. Yarışmada Ruhsati Eroğlu ‘Çanakkale Geçilmez’ isimli şiiri ile 1. oldu.

Hunat Kültür Merkezi konferans salonunda basın açıklaması düzenleyen Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Turgut Aydın, Uluslararası ‘Diriliş 1915 Çanakkale’ konulu şiir yarışması sonuçlandığını söyledi. Aydın ayrıca, “Yaptığımız çalışmada Kayseri’nin yüz akı olmaya çalıştık. Takdir halkımızındır” dedi.

Düzenlenen şiir yarışmasında derece girenleri açıklayan Aydın, “1.Ruhsati Eroğlu, 2.Sevim Yakıcı, 3.Nurcan Avcı Bayraktar, 4. Nihat Malkoç, 5. Şefik ve 6. Hüseyin Hüsame Koz oldu. Yarışmada 1. Olan arkadaşımız bin 500 TL ve bağlama, 2. olan bin TL ve bağlama, 3. olan 500TL ve bağlama,4., 5. ve 6. olanlar ise 250TL ve bağlama kazandı” diye konuştu.

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