7 Ekim Gazze Direnişinin 3.yılında Erbakan Hocamızı Anlamak

Değerli Kardeşlerim!

Yarın 7 Ekim Siyonizme karşı şanlı direnişin 3.yılına giriyoruz.

Bu vesile ile Gazze'ye Hamas'a selam ediyoruz.

Ömrünü Siyonizme karşı mücadele ve rehberlik yaparak geçiren Merhum Erbakan Hocamız Milli Görüş Davasında bir yol haritası çizerek bu terör şebekesi ve yandaşları ile nasıl mücadele edeceğini söylemişti.

Siyonizme karşı;

-Nato, Siyonizme hizmet ediyor,

-AB, Siyonizme hizmet ediyor,

-BM, Siyonizme hizmet ediyor,

-Batı, Siyonizme hizmet ediyor,

-ABD, Siyonizme Hizmet ediyor,

Bunların yerine;

-İslam Birliği kurulmalı,

-İslam NATO’su kurulmalı,

-İslam Birleşmiş Milletleri kurulmalı,

-İslam Barış Gücü kurulmalı,

-İslam Dinarı hayata geçirilmeli,

-İslam Ekonomik işbirliği Teşkilatı kurulmalı dedi.

İsrail Gazze’de katliam yapıyor

Beyrut’u ve Suriye’yi bombalıyor. Yaklaşık 80 Bin müslüman kardeşimiz vahşice acımasızca katletti.

Arz-ı Mevud yani Büyük İsrail için işgale devam edeceğini en yetkili ağızlar ifade etmekten çekinmiyor. İslam Ülkelerinin diplomatik görüşmeleri, kınamaları, bağırıp çağırmaları… Hepsi boş. Konuşan çok, iccraata geçen yok.

Erbakan Hocamız, hastanedeki son günlerinde dahi yaptığı basın açıklamalarında Siyonizm’den bahsederken çoğu çevreler ‘Erbakan Hoca Siyonizmi ve yahudiyi takıntı yaptı kendisine’ dedi.

Erbakan hocamızın 50 yıl boyunca Siyonizmi anlattı ve ‘Büyük İsrail’ hedefine dikkat çekti. Buna ilişkin İslam Alemi’nin alması gereken tedbirleri ve çözüm önerilerini anlattı, bizlere Siyonizmle mücadele sancağını bıraktı.

Bizlerde bu sancağı yere düşürmeden son nefesimize kadar Siyonizmle mücadeleyi kendimize dava edilmeliyiz.

Hak Batıl mücadelesinde Nemruta Karşı Hz. İbrahim (as)'ı duruşunu

Firavuna karşı Hz. Musa (as)'ın mücadelesini

Ebu Cehillere karşı ise Hz. Peygamber (sav) Efendimizin cihad ruhu ile Siyonist-Emperyal işgale karşı her daim diri ve teyakkuzda olalım.

Boykot bilinci ve ümmet ruhunu yaymak asli vazifemiz olsun.

Gazze Direnişinin 3.yılında izzetli Gazze Direnişinden ders alarak Terörist İsrailin yaptıklarını bizlerin yapamadıklarını,

Ümmetin nasıl birleşip tek yürek olacağını ve neler yapmamız gerektiğini konuşup icraate dökelim.

Aziz Kardeşlerim!

Duruşumuz ve nerde durduğumuz çok önemli bizler için...

Bu vesile ile Gazze’de ki şehadet kanıyla insanlığı dirilişe geçiren bu mücadele bizlerde direniş ve ümmet ruhunu yeniden filizlendirdi.

Siyonizme karşı yapabildiğimiz iki cephe boykotu ve meydanları bırakmayalım...