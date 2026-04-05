Batı İmparatorluklarının Sessiz Çöküş Yasası
Abdülaziz ÖZTÜRK
Amerika'nın çöküşü tarihin tekerrür edeceği bir hakikattir. Çünkü tarih, güç sarhoşlarını affetmez.
Ve en büyük imparatorluklar bile aynı hatayı yaptığında, sonuç değişmez.
Bugün Siyonist Amerika Birleşik Devletleri askeri bütçesini artırmayı tartışıyor.
Bu, birçok kişi için “güç göstergesi.”
Ama tarihçiler için bu, tanıdık bir alarmdır.
Teorik Çerçede Aşırı Yayılma politikası.
Paul Kennedy bu durumu tek bir kavramla açıklar:
Imperial Overstretch (Aşırı Yayılma)
> Bir imparatorluk, askeri yükünü ekonomik kapasitesinin ötesine taşıdığında çöküş süreci başlar.
Bu bir teori değil, tarihsel bir tekrar döngüsüdür.
1. Roma: Gücün Bedeli
Roma İmparatorluğu zirvedeyken yenilmezdi.
Ama genişleyen sınırlar, büyüyen bir yük getirdi:
Artan asker sayısı
Sürekli genişleyen savunma hatları
Yükselen maliyetler
Devlet ne yaptı?
Vergileri artırdı
Paranın değerini düşürdü
Sonuç:
Ekonomi zayıfladı, ticaret çöktü, halk fakirleşti.
Roma dışarıdan değil, içerden çöktü.
2. İspanya: Altınla Gelen Çöküş
İspanya İmparatorluğu dünyanın en zenginiydi.
Ama bu zenginlik üretimden değil, taşınan servetten geliyordu.
Amerika’dan altın ve gümüş aktı
Ancak ekonomi çeşitlenmedi
Savaşlar durmadı
Servet doğrudan askeri harcamalara aktı.
Altın bittiğinde:
Geriye borç, enflasyon ve çökmüş bir ekonomi kaldı.
3. Britanya: Gücün Aşınması
Britanya İmparatorluğu iki yüzyıl boyunca dünyayı yönetti.
Ama modern savaşlar eski imparatorlukları affetmez:
İki dünya savaşı ekonomiyi tüketti
Borçlar arttı
Küresel denge değişti
1956’daki Süveyş Krizi bir dönüm noktasıydı.
Dünya ilk kez şunu gördü:
Güç algısı ile gerçek güç artık aynı şey değildi.
Ortak Desen
Üç farklı imparatorluk.
Üç farklı çağ.
Tek bir ortak hata:
Ekonomik temel zayıflarken askeri gücü artırmak.
Bu tercihin sonucu her zaman aynıdır:
Kısa vadeli güç, uzun vadeli çöküş.
Amerika Günümüzde: Tanıdık Bir Hikâye mi?
Bugün ABD:
Yaklaşık 39 trilyon dolar borç
Vergi gelirlerinin önemli bir kısmı faiz ödemelerine gidiyor
Askeri bütçe artıyor
Lakin bu tablo, tarih bilenler için yeni değil.
Çin'in Sessiz Yükseliş
Aynı anda Çin farklı bir yol izliyor:
Altyapı yatırımları
Küresel ticaret ağları
Finansal alternatif sistemler
Savaşmadan genişleyen bir etki alanı.
Tarih tek bir soru sorar:
> Ekonomik gücünü sağlamlaştırmadan askeri gücünü büyüten bir imparatorluk ne kadar dayanabilir?
Roma cevapladı.
İspanya cevapladı.
Britanya cevapladı.
Ez Cümle
İmparatorluklar savaş meydanlarında değil, bütçe tablolarında kaybetmeye başlar.
Milyonlarca insanın katili Amerika pratik olarak ekonominin pençesinde can verirken son çırpınışlarını mazlumların ahı çıkaracaktır.