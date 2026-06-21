Bir zamanlar dünyanın gündemiydi…

Meydanlar doluyor, sloganlar atılıyor, gözyaşları dökülüyordu.

Sonra yeni gündemler geldi…

Ve Gazze, insanlığın vicdanından sessizce çıkarıldı.

Ama Gazze'de ölüm durmadı.

Bir anne hâlâ evladının cansız bedenini arıyor…

Bir çocuk hâlâ bombaların gölgesinde uyumaya çalışıyor…

Bir baba hâlâ ailesini koruyabilmek için canını siper ediyor…

Ve bugün acı bir hakikat bütün çıplaklığıyla önümüzde duruyor:

İslam âlemi; sayıca milyarlarca, servet olarak dünyanın en zengini, coğrafya olarak en stratejik bölgesine sahip olmasına rağmen, birlikten mahrum bırakıldığı için mazlumun gözyaşını dindirecek iradeyi ortaya koyamıyor.

Buna karşılık, çıkarları söz konusu olduğunda küfür cephesi tek millet gibi hareket ediyor.

Sermaye birleşiyor…

Medya birleşiyor…

Siyaset birleşiyor…

Silahlar birleşiyor…

Ve mazlumun üzerine aynı karanlık çöküyor.

Dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, Gazze'de öldürülen çocukların karşısında susuyor.

Çünkü mesele insan hakları değil;

Mesele çıkar, güç ve hâkimiyet meselesidir.

Gazze bir gerçeği yeniden haykırdı:

Bazı devletler bağımsız görünse de, küresel güç odaklarının ve uluslararası çıkar ağlarının gölgesinde hareket edebiliyor.

Gazze sadece bombalarla yıkılmıyor…

Gazze, ümmetin dağınıklığıyla da kanıyor.

Bugün Gazze'nin enkazı altında sadece evler yok;

Birleşemeyen İslam dünyasının izzeti,

İnsanlığın vicdanı

Ve adalet iddiasında bulunan küresel düzenin maskesi de bulunuyor.

Ama unutulmasın:

Zulüm ebedî değildir.

Mazlumun ahı yerde kalmaz.

Ve Allah'ın vaadi haktır:

"Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer iman etmişseniz üstün gelecek olan sizsiniz." (Âl-i İmrân, 139)