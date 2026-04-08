Kumarbaz Trump Kaybetti

Masada lider yok.

Masada bir kumarbaz var: Donald Trump

Kaybettikçe büyüten,

sıkıştıkça tehdit eden,

işine gelince “barış” diyen…

Bu bir siyaset değil.

Bu bir oyun.

Ama oynanan şey para değil…

insanlık.

Dünya bir kumar masasına çevrildi.

Ve o masada kaybeden hep aynı:

Mazlumlar.

Perde Arkası Güç

GÜÇ SAHNEDE DEĞİL, PERDE ARKASINDA

Hiçbir lider tek başına değildir.

Sahne önünde konuşanlar var…

Ama sahne arkasında yön verenler.

Lobiler.

Sermaye.

Stratejik akıl merkezleri.

Epstein Dosyaları.

Dosyalar konuşuluyor

ilişkiler tartışılıyor

Ama gerçek değişmiyor:

İnkar ve pişkinlik

Arka plandaki Siyonist sapkın hareket ve Evenjelik Hristiyanlar bu kez kumarı kaybettiler...

Yeni Denge

Artık herkes farkında:

Dünya tek kutuplu değil.

İran gibi küçük ve zayıf görülen devletler,

baskı ve tehdite karşı geri adım atmayarak zaferin iman ve sadakat olduğunu dünyaya gösteriyor

Aslınsa bu sadece bir ülke meselesi değil.

Bu bir kırılma ve bir zulmün bitisinin miladı.

Değerli okuyucularım!

Kumarbaz Trump oyunu başlattı ama o kurmadı.

Sadece bir piyondu, güce iman etti ama galip olamadı.

Hürmüz boğazında boğuldu.

İran halkı bizimle olur dedi kendi halkı bile onunla olmadı.

Yine bu oyunda batı menfaatleri gereği ortada duruyor gibi yaptı ama ne Amerikadan vazgeçti ne de uşaklık ettikleri İsrail den çünkü Rabbimizin ayeti yine tecelli etti.

Rabbimiz şöyle buyurdu:

Sen onların dinlerine uymadıkça, yahudi ve hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki: "Şüphesiz doğru yol, Allah'ın (gösterdiği) yoludur." Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva (arzu ve tutku)larına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı( Bakara Sûresi 120)

Ey Müslümanlar gelin Rabbimizin ipine sımsıkı sarılalım