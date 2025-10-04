Özgür Gazze ya da Siyonist Esaret

Zihinlerimizin ve İslam Devletlerinin işgal edildiği bu yüzyılda İnsanlığın Özgürlüğü için savaşan Gazze’nin İzzetli Direnişine selam olsun…

Tarih Hak Batıl savaşında yeni bir döneme sahne oluyor. İnsanlık vicdanı Devletlerine karşı yol ayrımında. Siyonizm tüm hükümetleri ve Devletleri işgal etmişken bir avuç iman eden topluluk Rabbimizin vaadine iman ederek tüm insanlığın onur ve izzeti için yani bizler için Gazze topraklarından dünyaya en onurlu mesajı veriyor.

Bu mesaja cevap veren Sumud Filosu yine izzetli bir şekilde Akdeniz’de cesur yürekleri ile Zulme karşı tüm dünya ya ikinci bir mesaj veriyor. Siyonist Esaretten Özgürlüğe yelken açtık ve her bir yelken özgürlük için umut taşır….

Rabbimiz hepsinden razı olsun…

Değerli Kardeşlerim!

Üç gün sonra 7 Ekim ve Gazze Direnişinin ikinci yılı…

Gazze direnişi ile aslında Devletler insanlığını insanlık ise kaybetmiş olduğu vicdanını yeniden kazandı. Devletler ve hükümetler seyredip sadece kınamanın ötesine geçemezken milyarlar katliamın durması için meydanlarda…

Gelelim bizim meydanlara…

Dün Cuma namazı çıkışı cumhuriyet meydanındayız ve bir avuç kardeşlerimizle Gazze’ye ve Direniş’e selam ederken tek kişi de kalsak bu davayı haykıracağımızı ikrar etmek istiyorum ve seçim döneminde üç maymunu oynayıp Gazze’yi dillerine sakız edenleri de şiddetle kınıyorum.

Bugün Katil İsrail Terör devletinin ne kaybettiğini konuşmak insanlarımızın zihinlerini oyalamaktan başka bir şey olmadığını asıl konuşulması gereken mevzunun kendimizin ne kaybettiğini konuşmak ve insanlığımızı nasıl tekrardan kazanırız? sorusu ile zihinleri uyandırmak olduğu daha doğru olacaktır.

Şu soruyu sormamız gerekiyor:

Geçtiğimiz ay şehrimizi kültür yolu festivali ile her türlü afişlerle şehrimizi donatan başta belediyelerimiz ve kültür müdürlüğümüz Gazze için bunun %5ini yaptılar mı?

Seçimlerde meydanlarda Gazze bizim kırmızı çizgimiz deyip Gazze’nin kurtuluşu ancak bizimle olur diyenler insanlık filosu olan Sumud’a herhangi bir koruma ve refakat sağlayabildi mi?

Trump Planını acaba okuduklarında HAMAS’a sahada kaybetmidiği direnişi masada kaybedileceğini bir teklif olduğu anlaşılmadı mı?

Boykot için bir avuç insan mücadele ederken hala Limanlardan Havayollarına kadar o katil sürülerine lojistik destek niçin devam ediyor?

Hülasa kelam İslâm dünyası ve ülkemiz eğer bu süreçte üzerine düşeni tam olarak yapabilseydi, Gazze’de böylesine büyük bir insanî bedel ve kayıp yaşanmayacak Siyonist işgale esir olmayacaktı. Konuşmak ve vaad vererek insanlarımızın hissiyat ve zihin dünyasında Gazze bilincini uyandıramayanlar teslimiyet ve esaret bilincini oluşturdular. Söz konusu ihmalin, bölgemizin yakın ve uzak geleceği açısından, bizzat Müslümanları yakından ilgilendiren birçok neticeleri olacaktır. Onları da yaşayarak göreceğiz.

Gazzeliler ve Yüreğini bu yola adamış olan insanlık için bir izzet olan bu dava bu soykırımı durdurmak için hiçbir somut adım atmayan İslam Dünyası liderleri için bir zillet olmuştur. Birileri ticareti, siyaseti ve dünyası için hesaplar yaparken bırakın yapsınlar bizler ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Rabbimizin rızasını kazanmak için hesap yapar ve kazananların ancak iman edenler olduğuna şehadet ederiz.

LA GALİBE İLLALLAH

