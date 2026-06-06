Rahmi Koç ve Gerçekler

Rahmi Koç'un gündeme düşen Kürt Kadınana yönelik iğrenç fıkrası, ilk bakışta bir etnik kimliğe yönelik sözler gibi değerlendirilebilir. Ancak meselenin özü bundan çok daha derindir.

Asıl problem; Anadolu insanını, özellikle de inancına bağlı Müslüman kadını küçümseyen seçkinci zihniyetin bir kez daha kendisini ele vermesidir.

Bu ülkede yıllardır aynı anlayış hüküm sürmüştür. Milletin değerlerine yabancı olan bazı sermaye ve bürokrasi çevreleri, halkın inancını geri kalmışlık; başörtüsünü cehalet; muhafazakârlığı ise çağdışılık olarak görmüştür.

Rahmi Koç'un sözleri de tam olarak bu zihniyetin dışa vurumudur.

Çünkü Anadolu'nun kadını onların gözünde; yönetilmesi gereken, eğitilmesi gereken, modernleştirilmesi gereken bir figürdür. Oysa Anadolu'nun Müslüman kadını bu milletin mayasıdır. Evladını yetiştiren, ailesini ayakta tutan, vatanına ve değerlerine sahip çıkan asıl güç odur.

Rahmi Koç'un geçmişine bakıldığında da bu yaklaşım şaşırtıcı değildir. 28 Şubat'ın millet iradesine baskı kurduğu günlerde sermaye çevrelerinin takındığı tavırlar hafızalardadır. Milletin değerleriyle kavga eden anlayışın temsilcileri bugün de aynı yerden konuşmaktadır.

Ne servet, ne makam, ne de aile mirası; hiç kimseye bu milletin insanına tepeden bakma hakkı vermez.

Türkiye'nin kadınları; Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Boşnak ya da başka bir kökenden olabilir. Ancak hepsi bu milletin onurlu evlatlarıdır. Hiçbir anne, hiçbir kadın; kendisini halktan üstün görenlerin alay konusu değildir.

Bugün toplumda oluşan tepki, yalnızca bir açıklamaya duyulan öfke değildir. Bu tepki; yıllardır milleti küçümseyen, inancını aşağılayan ve değerlerini yok sayan kibirli zihniyete karşı gösterilen haklı bir duruştur.

Milletin inancıyla, ahlakıyla ve kadınlarıyla alay edenler şunu iyi bilmelidir:

Bu ülkenin insanı artık kendisine tepeden bakanları da, değerlerini küçümseyenleri de, inancını geri kalmışlık olarak görenleri de çok iyi tanımaktadır.

Bugün sahip oldukları servete, makama ve nüfuza güvenerek milleti küçümseyenler; aslında bu milletin hangi fedakârlıklarla ayakta durduğunu anlamamış olanlardır. Çünkü bu ülke, salonlarda ahkâm kesenlerin değil; alın teriyle çalışanların, evladını vatan ve millet sevgisiyle yetiştiren annelerin, inancına ve değerlerine sahip çıkan insanların omuzlarında yükselmiştir.

Anadolu'nun Müslüman kadınına yönelik küçümseyici her söz, yalnızca bir kadına değil; bu milletin tarihine, kültürüne ve manevi köklerine yönelmiş bir saygısızlıktır.

Kimsenin yaşam tarzı, inancı veya aidiyeti nedeniyle aşağılanmadığı bir Türkiye hepimizin ortak hedefi olmalıdır. Ancak bunun yolu; milleti adam yerine koymayan seçkinci kibirden değil, millete saygı duymaktan geçer.

Çünkü bu millet, kendisini küçümseyenleri de unutmaz; değerlerine sahip çıkanları da...

Tarih bunun sayısız örneğiyle doludur.